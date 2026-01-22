У Киева есть резерв на блекауты, но он не работает: что пошло не так

Мэр столицы публиковал фото с работающей установкой, однако – где остальные?

Закуплены еще в 2024 году когенерационные установки, которые должны стать резервом для ТЭЦ и котельных Киева на случай блекаутов, до сих пор не подключены к сети. Несмотря на это, столичные власти отчитываются преимущественно о полученных технических условиях, тогда как город остается уязвимым к длительным отключениям электроэнергии и тепла.

"Телеграф" расскажет, почему резервные мощности до сих пор не работают, что планирует проверять государство и почему Житомир остается единственным городом с успешным опытом внедрения когенерации.

Что такое когенерационные установки и почему на них делают ставку

Когенерационные установки — это энергетические комплексы, одновременно производящие электрическую и тепловую энергию из одного источника топлива, чаще всего природного газа.

В отличие от классических электростанций, где значительная часть тепла просто теряется, в когенерации это тепло используется для отопления, горячего водоснабжения или технологических нужд. Благодаря этому общая эффективность использования топлива существенно возрастает, а затраты на энергообеспечение снижаются.

Принцип работы таких установок заключается в том, что двигатель внутреннего сгорания или турбина приводит в действие электрогенератор, производя электроэнергию, а выделяемое во время работы тепло не выбрасывается в атмосферу. Через систему теплообменников оно передается в тепловую сеть, обеспечивая отопление или горячую воду.

Как выглядит когенерационная установка/Министерство общин и развития территорий

Именно эта способность одновременно производить два вида энергии и явилась причиной того, что на когенерационные установки делают ставку в условиях энергетического кризиса. Для городов это – возможность повысить энергетическую независимость, снизить потери, снизить нагрузку на централизованные электросети и создать дополнительный резервный источник питания и тепла, который может работать даже в случае масштабных аварий или отключений.

Такие мини-ТЭЦ требуют индивидуального проектирования и обладают уникальной особенностью: они строятся сразу в защитных сооружениях, что делает их значительно менее уязвимыми для вражеских атак по сравнению с существующими крупными ТЭЦ.

Государство запускает аудит

Правительство уже запустило масштабную проверку генераторов и когенерационных установок по всей Украине и одновременно выделяет миллиарды гривен на закупку новых мощностей для общин. Аудит должен показать реальное состояние резервного энергообеспечения и повысить эффективность использования оборудования. Проверка заденет и Киев.

Для нее создается специальная рабочая группа, задачей которой является собрать реальную картину количества, технического состояния и эффективности использования имеющихся мощностей в каждом регионе. Как пояснил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, это позволит максимально эффективно использовать уже имеющиеся ресурсы и закрыть самые уязвимые точки в системе резервного энергообеспечения.

Министр Алексей Кулеба

Параллельно правительство выделяет 2,56 млрд. гривен на закупку генераторов большой мощности. В первую очередь, их получат жилищно-коммунальные хозяйства прифронтовых областей — Днепропетровской, Черниговской, Донецкой, Сумской, Запорожской, Харьковской и Одесской. В то же время Кулеба подчеркнул, что при необходимости генераторы будут передаваться и туда, где сейчас существует острая необходимость в резервном питании, в частности, в Киев.

Параллельно столица пытается усилить энергетическую стойкость и за счет международной помощи. Город договорился с германским обществом международного сотрудничества GIZ о передаче двух когенерационных установок.

Как сообщил городской голова Виталий Кличко, стороны подписали соответствующий меморандум, и мини-ТЭЦ должны поступить в столицу уже в ближайшее время. По его словам, эта помощь важна для Киева в условиях кризисной ситуации и постоянных рисков для энергосистемы города.

Когенерация в Киеве: заявления, цифры и реальное положение дел

Ранее в КГГА неоднократно заявляли о планах установки в Киеве пяти когенерационных установок как элемента распределенной генерации. Однако фактическая ситуация оказалась гораздо менее определенной. По последним заявлениям столичных властей, в настоящее время в городе работают только две такие установки, тогда как на еще трех продолжаются пусконаладочные работы. Конкретных сроков полноценного запуска чиновники не называли.

Мэр Киева Виталий Кличко рядом с когенерационной установкой

В то же время, остается неопределенность и относительно мощности уже введенных в эксплуатацию установок. И.о. первого заместителя председателя КГГА Павел Пантелеев оперирует цифрой в 66 МВт, которую город якобы должен получить после установки дополнительных установок до конца февраля, однако не уточняют, какая именно доля этой мощности уже реально работает.

Заметим, что для полноценного функционирования энергосистемы Киев нуждается в 1200 МВт энергии.

Это контрастирует с более ранними планами столичных властей. В середине прошлого года в КГГА заявляли, что до конца 2025 г. Киев должен увеличить объемы производства электроэнергии на 116 МВт за счет газотурбинных и газопоршневых установок. Эти цифры не находят четкого подтверждения в фактическом состоянии реализации проектов.

Дополнительные вопросы вызывает и тендер на закупку 15 когенерационных установок. Он был объявлен еще в 2024 году, и по первоначальным планам все оборудование должно быть поставлено в столицу. В то же время в открытых источниках отсутствует актуальная публичная информация о завершении этого тендера, сроках поставок или реальном состоянии выполнения контрактов.

Тендер на закупку Киевом 15 когенерационных установок

При этом общая мощность этих 15 установок, по данным из тендерной документации, должна составлять около 60,5 МВт, что также не полностью коррелирует с цифрами, которые сейчас озвучивают в КГГА.

Почему Житомиру удалось, а Киеву — нет

Почему же на практике когенерация сработала только в Житомире, в то время как для Киева и других крупных городов она остается проблемной, "Телеграфу" объясняет эксконсультант Биоэнергетической ассоциации Украины Юрий Пилипенко.

"Кроме Житомира все другие города пошли в противоположном направлении — по киевскому. Это закрытие малых котельных и укрупнение других", — объясняет эксперт.

По его словам, проблема заключается не столько в самих когенерационных установках, сколько в модели теплоснабжения больших городов.

"Города — это централизованное отопление. Есть одно юридическое лицо, обычно коммунальное, реже частное. И это юридическое лицо имеет миллиардные долги населения. Оно не готово строить какие-то там когенерационные установки (далее – КГУ). У них задача — выжить, свести концы с концами и зайти в следующий отопительный сезон", — отмечает П.П.

Техдиректор КП "Житомиртеплокоммунэнерго" на фоне когенерационных установок/Общественное Житомир/

В качестве примера он приводит ситуацию в Ровно, которую хорошо знает изнутри. По состоянию на начало октября долг потребителей перед Ровнотеплоэнерго превышал 150 миллионов гривен.

"Для юридических лиц тариф сейчас около 7200 гривен за гигакалорию, а для населения — 1778 гривен из-за военного положения. Себестоимость в разы выше, а люди даже 1778 не платят. Какие здесь КГУ?" – резюмирует эксперт.

Именно поэтому, по его словам, Житомир остался фактически единственным городом с успешным опытом внедрения когенерации: там не пошли по пути укрупнения котельных, а сделали ставку на децентрализованные решения. В большинстве других городов, включая Киев, финансовая модель теплоснабжения просто не оставляет пространства для реализации таких проектов в промышленных масштабах.

Власти Житомира действительно пошли путем полных системных изменений, а не только точечных решений с когенерацией. Сначала в городе сосредоточились на сокращении потребления электроэнергии: заменили уличное освещение светодиодным, модернизировали водоканал и теплокоммунэнерго, уменьшив потери электроэнергии и тепла. В городе установили солнечные панели на коммунальных объектах и поэтапно внедряют газопоршневые когенерационные установки, интегрированные непосредственно в тепловые сети.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Киев переживает один из самых трудных периодов для энергосистемы. После новых ударов по инфраструктуре и на фоне сильных морозов, столица работает в аварийном режиме. Тысячи домов остаются без тепла, графики отключений электроэнергии фактически бездействуют, а уровень потребления тока остается нестабильным и трудно прогнозируемым.