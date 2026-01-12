В этом большом городе отключений света в разы меньше, чем по Украине: в чем секрет

Этот город нашел способ избежать блекаутов

Один украинский город нашел способ защититься от блекаутов, и теперь электроэнергию там выключают в несколько раз реже, чем в среднем по стране. Разница настолько ощутима, что эксперты советуют другим общинам перенять этот опыт.

Что нужно знать:

Город производит собственную электроэнергию из нескольких источников

Потребление электричества снизилось почти вдвое благодаря модернизации

Все это сделали за гранты и кредиты международных партнеров

Речь идет о Житомире. Об этом в своих соцсетях рассказал политик и военнослужащий Игорь Луценко.

По его словам, город решил не ждать, когда государство разрешит энергетический кризис, а взяло дело в свои руки. В последние годы войны здесь запустили несколько проектов, которые позволяют производить электроэнергию самостоятельно.

Сейчас у Житомира есть газовые когенерационные установки, которые одновременно дают электричество и тепло. С помощью USAID установили несколько таких установок для ТЭЦ и котельных. Они уже производят 1,7 МВт электроэнергии, а после запуска третьей установки мощность вырастет до 2,8 МВт. В планах построить шесть таких объектов.

Еще один источник электричества – теплоэлектроцентраль на древесной щепе. Ее построили по кредиту ЕБРР, и она дает 1,1 МВт электроэнергии. Уже планируют построить еще одну ТЭЦ, которая произведет примерно 2 МВт электричества и 10 МВт тепла.

Житомир, иллюстративное изображение. Фото — Житомир.info

Кроме того, говорит Луценко, возле главной канализационной станции было поставлено 800 солнечных панелей общей мощностью 0,4 МВт. Они работают по схеме подмешивания в сеть. Отдельные больницы и социальные учреждения тоже получили солнечные панели, чтобы меньше зависеть от общей сети.

В городе работает мусороперерабатывающий завод, производящий RDF-топливо из переработанных отходов. Его калорийность выше, чем у древесной щепы, поэтому она хорошо подходит как энергоресурс.

Но собственная генерация — это лишь половина дела. Город существенно снизил потребление электроэнергии благодаря модернизации. Сменили более 18 тысяч ламп на светодиодные, что позволило сократить потребление наружного освещения примерно на 50%.

За кредит Всемирного банка водоканал сменил аварийные трубы. Утечки воды уменьшились, насосное оборудование работает с меньшей нагрузкой. Потребление электроэнергии водоканалом снизилось примерно на 27%.

Такая картина сопротивления атакам РФ на муниципальном уровне, и она развивается активно. И это при том, что Житомир – далеко не самый богатый город в Украине, подчеркивает Игорь Луценко.

Опыт этого города следует подробно изучить и применить в других общинах Украины, считает политик и военнослужащий.

Отметим, по состоянию на 12 января "Житомироблэнерго" сообщило, что отключения для бытовых потребителей будут действовать: с 12:00 до 14:00 — 3,0 очереди, с 14:00 до 18:00 — 3,5 очереди, с 18:00 до 0,00 22:00 — 2,5 очереди, с 22:00 до 24:00 — 1,5 очереди. Как видим, даже в дни отключений город получает свет значительно стабильнее других регионов.

