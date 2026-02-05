В Киеве свыше 1000 домов останутся без отопления до конца сезона: известна причина

Кличко рассказал, где смотреть списки

Специалисты исследовали характер повреждений Дарницкой ТЭЦ, полученные во время атаки на столицу 3 февраля. По их выводам, на восстановление она требует не менее двух месяцев.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Теплоэлектроцентраль обеспечивала отоплением более 1100 многоэтажных домов в двух районах столицы.

"Сейчас выводы специалистов таковы, что объект получил критические повреждения и на восстановление его систем и оборудования понадобится не менее двух месяцев. Если не будет последующих сокрушительных ударов врага", — написал городской голова.

В сообщении отмечается, что эта ТЭЦ обеспечивала теплоснабжение, в часть домов в Дарницком и Днепровском районах — это более 1100 многоэтажек. В этих домах утром 3 февраля слили воду в системах отопления во избежание размерзания.

Со списком домов, которым до восстановления поврежденной врагом Дарницкой ТЭЦ теплоснабжение подать, к сожалению, невозможно, можно ознакомиться по ссылке.

Кличко также напомнил, что именно в этих районах местные власти и ГСЧС развернули дополнительные пункты обогрева. Список по адресам можно посмотреть здесь.

"Напомню, что столица развернула в одном из бывших городских санаториев места для временного перемещения киевлян социально уязвимых категорий, в чьих домах из-за обстрелов нет тепло- и электроснабжения", — говорится в публикации.

Мэр добавил, что в Киеве есть возможность временного переселения одиноких людей старшего возраста в гериатрические пансионаты. Чтобы воспользоваться ею, нужно позвонить в Киевский городской терцентр по номеру: 044 450 91 66.

Раньше мы рассказали, как заставить ЖЭК вернуть тепло в дом. В случае разрыва одной батареи весь дом может надолго остаться без теплоснабжения.