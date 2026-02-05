У Києві понад 1000 будинків залишаться без опалення до кінця сезону: відома причина

Фахівці дослідили характер пошкоджень Дарницької ТЕЦ під час атаки на столицю 3 лютого. За їхніми висновками на відновлення вона потребує принаймні два місяці.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Теплоелектроцентраль забезпечувала опаленням понад 1100 багатоповерхових будинків у двох районах столиці.

"Наразі висновки фахівців такі, що обʼєкт отримав критичні ушкодження і на відновлення його систем та обладнання знадобиться не менше двох місяців. Якщо не буде наступних нищівних ударів ворога", — написав міський голова.

У дописі зазначається, що ця ТЕЦ забезпечувала теплопостачання, зокрема, у частину будинків у Дарницькому та Дніпровському районах — у понад 1100 багатоповерхівок. У цих будинках уранці 3 лютого злили воду в системах опалення, щоб уникнути розмерзання.

Зі списком будинків, яким до відновлення пошкодженої ворогом Дарницької ТЕЦ теплопостачання подати, на жаль, неможливо, можна ознайомитися за посиланням.

Кличко також нагадав, що саме в цих районах місцева влада та ДСНС розгорнули додаткові пункти обігріву. Список з адресами можна подивитися за посиланням.

"Нагадаю, що столиця розгорнула в одному з колишніх міських санаторіїв місця для тимчасового переміщення киян соціально вразливих категорій, у чиїх будинках через обстріли відсутні тепло- та електропостачання", — йдеться у дописі.

Мер додав, що у Києві діє можливість тимчасового переселення одиноких людей старшого віку до геріатричних пансіонатів. Щоб скористатися нею, треба зателефонувати до Київського міського терцентру за номером: 044 450 91 66.

Раніше ми розповіли, як змусити ЖЕК повернути тепло у будинок. У випадку пориву однієї батареї весь будинок може надовго залишитися без теплопостачання.