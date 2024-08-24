Не только "Отче наш": сильнейшие молитвы за Украину, которые стоит прочесть в День Независимости 2025

В этот день особенно стоит обратиться к Богу о победе и наших защитниках

Во время войны с Россией-агрессором миллионы украинцев обращаются к Богу и возносят молитвы за защиту государства, ее отважных воинов и мирных граждан. Для христиан молитва становится опорой, источником надежды и утешения. В День Независимости 2025 она особенно важна.

Сегодня как никогда следует помолиться за родную страну и защиту наших воинов на фронте, за победу и мирное небо над головой. Именно поэтому "Телеграф" собрал несколько молитв на украинском языке, которые можно прочитать в День Независимости Украины 24 августа.

Молитва за победу Украины над агрессором

"Всесильний Господи, почуй молитви дітей Твоїх, споглянь в час важких випробувань на державу нашу – Україну. Благослови та зміцни воїнів наших, владу, уряд та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та в повітрі. Правдолюбивий Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші.

Благаємо Тебе, даруй нам з іменем Твоїм перемогу і справедливий мир наблизь. Пошли грізного очільника небесного воїнства Твого – архістратига Михаїла, на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми агресора зруйнували вони та вберегли нашу Батьківщину-Україну.

Твоє бо є, щоб милувати і спасати нас, Боже наш, і Тобі славу возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь"

Молитва за Украину "Боже великий, єдиний"

"Боже великий, єдиний,

Нашу Вкраїну храни,

Волі і світу промінням

Ти її осіни.

Світлом науки і знання

Нас, дітей, просвіти,

В чистій любові до краю,

Ти нас, Боже, зрости.

Молимось, Боже єдиний,

Нашу Вкраїну храни,

Всі свої ласки-щедроти

Ти на люд наш зверни.

Дай йому волю, дай йому долю,

Дай доброго світу,

Щастя дай, Боже, народу

І многая, многая літа"

Молитва за украинским воином

"Передвічний Творче, Боже миру і добра, своєю незбагненною потугою стань сьогодні на захист твоїх вірних синів і доньок, що, ризикуючи власним життям, стали на захист свого народу.

Будь для кожного з них силою і міццю, вірною опорою у миті випробувань і світлим обрієм у сутінках загроз. Увінчай їхні зусилля перемогою добра над злом, правди над брехнею, справедливості над кривдою. Підведи кожного, хто спіткнеться; поверни кожного, хто загубиться; звесели кожного, зраненого серцем; воскресіння даруй усім полеглим за своїх братів і сестер. Зроби їх надійною опорою для українського народу – його щитом і його надією. А в грізному клекоті бою дай кожному з них сили й відваги не зійти з дороги, що веде до остаточної перемоги.

Боже, нехай буде завтра, і нехай буде мирний світанок, а на його сторожі нехай вірно стоїть відважний захисник України – український воїн!"

Молитва за мир и Родину

"Господи Боже наш, Ти вислухав Мойсея, коли він простягав до Тебе руки, і народ ізраїльський зміцнив на амаликитян, озброїв Ісуса Навина на битву та повелів сонцю спинитися. Ти й нині, Владико, почуй нас, що молимося до Тебе.

Зміцни силою Твоєю побожний народ наш, благослови його справи, примнож славу його перемогою над ворогом, зміцни всемогутньою Твоєю правицею нашу державу, збережи військо, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасіння; примири ворожнечу і мир утверди. Простягни, Господи, невидиму правицю Твою, яка рабів Твоїх заступає в усьому.

Тим же, кому судив Ти покласти душу свою на війні за віру православну, побожний народ наш і державу, прости їхні провини і в день праведної Твоєї відплати подай вінці нетління. Бо Твоя є влада, Царство і сила, від Тебе допомогу всі приймаємо, на Тебе надію покладаємо і Тобі славу возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь"

Чтобы поздравить своих родных с праздником 24 августа, "Телеграф" подготовил для вас красивые открытки и картинки ко Дню Независимости 2025.