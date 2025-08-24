Укр

Красивые поздравления с Днем Независимости 2025 своими словами, открытки для родных и друзей

День Независимости Украины отмечают во многих городах мира
День Независимости Украины отмечают во многих городах мира. Фото Getty Images

Самые лучшие пожелания в прозе и оригинальные, патриотические картинки

В воскресенье, 24 августа, Украина отмечает один из важнейших государственных праздников — День Независимости. Сегодня звучат поздравления, украинцы надевают вышиванки и чествуют заслуженных граждан.

В условиях полномасштабной войны с Россией этот праздник приобрел еще более глубокий смысл — усилил у украинцев чувство патриотизма и единства народа. "Телеграф" подготовил подборку поздравлений своими словами и открытки, которые можно отправить своим родным и друзьям в этот праздничный день.

С Днем Независимости 24 августа: поздравления для украинцев

открытка с днем независимости украины

Дорогие друзья, сердечно поздравляю вас с Днем Независимости Украины! Желаю мира, согласия и процветания нашей родной земле. Пусть каждый день дарит новые силы, веру в лучшее будущее и вдохновение для добрых дел. Гордимся тем, что мы украинцы, и вместе творим счастливую судьбу нашего государства!

с днем независимости украина открытка

Поздравляю с выдающимся праздником — Днем Независимости Украины! Пусть в сердце каждого из нас живет любовь к своей стране, а в домах царят счастье, благополучие и душевный уют. Желаю сил для свершения великих дел ради будущего нашего государства. Слава Украине!

с днем независимости украины 24 августа

Позвольте поздравить с самым главным праздником нашей страны – Днем Независимости Украины! Желаю непоколебимой веры, светлых надежд и большого вдохновения. Пусть мир и добро всегда сопровождают вас, а любовь к своей земле дарит силы для развития и процветания!

с днем независимости картинка

Поздравляю с Днем Независимости Украины! Пусть всегда царит мир и благополучие, а каждый новый день приносит вдохновение, уверенность в завтрашнем дне и гордость за свою страну. Желаю счастья, крепкого здоровья и процветания каждой украинской семье!

с днем независимости украины 24 августа

С Днем Независимости, дорогие друзья! Пусть в наших сердцах живет любовь к родной Украине, а в каждом доме будет радость, согласие и уют. Пусть страна развивается, становится сильнее каждый день, а мы вместе будем строить светлое будущее. Мира нам всем и безграничной веры в добро!

с днем независимости украины открытка

Напомним, что 24 августа 1991 года Внеочередная сессия Верховного Совета УССР в 17:55 приняла постановление и Акт провозглашения государственной независимости Украины. "За" проголосовали 346 депутатов парламента.

