От грандиоздных торжеств до скромных дат: как отмечали в разное время День Независимости Украины (видео)

За три десятилетия независимости Украина пережила множество преобразований, отражённых в праздновании этого дня

День Независимости Украины — один из главных государственных праздников, который ежегодно отмечается 24 августа. Эта дата связана с провозглашением независимости Верховным Советом Украинской ССР в 1991 году и ознаменовала начало новой эпохи становления самостоятельного государства.

За годы существования Украины праздник отмечали по-разному: от советских традиций при Кравчуке до формальных мероприятий при Януковиче и масштабных торжеств при Зеленском. "Телеграф" предлагает вспомнить, как менялось празднование главного государственного праздника на протяжении всего периода Независимости.

Митинг на День Независимости 16 июля 1991 года

Мало кто знает, что впервые День Независимости в Украине отмечался не 24 августа, а 16 июля. Именно в этот день в 1990 году Верховный Совет УССР принял Декларацию о государственном суверенитете, которая стала первым шагом к независимости на фоне стремительного распада СССР.

Шествие на День Независимости 16 июля 1991 года

Первые торжества 16 июля 1991 года были наполнены огромным патриотизмом и надеждой. Народ воспринимал праздник как символ суверенитета и свободы. В этот день на улицах Киева и других городов звучал Гимн Украины, проходили митинги, концерты и памятные акции. В 1992 году 24 августа впервые сделали официальным выходным днем.

В этот год украинцы смогли отметить День Независимости, уже располагая частью основных государственных символов: Верховная Рада официально утвердила сине-желтый флаг как государственный символ Украины, а Президиум Верховного Совета закрепил мелодию гимна — песню "Ще не вмерла Україна" композитора Михаила Вербицкого. При этом текст гимна получил официальное подтверждение только через 11 лет после этого решения.

Парады на День Независимости

В 1994 году состоялся первый военный парад в честь Дня Независимости, однако по Крещатику прошли только военнослужащие — техники в параде не было. По всей Украине к празднику устроили концерты, выставки, массовые гуляния и салюты. В целом, четвертый День Независимости отметился гораздо более масштабными и яркими торжествами, нежели предыдущие празднования.

В 1994 — 2005 годах, в период президентства Леонида Кучмы, празднования включали регулярные шествия, массовые концерты и официальные церемонии вручения государственных наград. Кучма уделял большое внимание демонстрации силы и стабильности страны, что отражалось и в формате праздника. Появились массовые культурные мероприятия, зародилась традиция официальных обращений президента к народу с посланиями, подчеркивающими важность национального единства.

Парад спортсменов на Крещатике во время празднования 7-й годовщины независимости Украины в 1998 году

В 1999 году в Киеве вновь организовали военный парад в честь Дня Независимости, но теперь к проходу военных и танков в механизированной колонне добавились и авиационные демонстрации над центром столицы. В то же время гражданское шествие по Крещатику в 1999 году прошло скромнее по сравнению с предыдущим годом.

Парад ко Дню Независимости Украины в 1999 году

Десятую годовщину Независимости Украины в 2001 году отметили с большой торжественностью. В Национальном заповеднике "София Киевская" прошел молебен за Украину с участием представителей различных конфессий. За день до праздника, 23 августа, на Майдане Независимости установили верхнюю часть монумента Независимости — фигуру Берегини.

24 августа 2001 года в столице прошел самый масштабный на тот момент военный парад. По Крещатику шагали 1450 военнослужащих, среди которых были подразделения в исторической казацкой форме. В механизированной колонне насчитывалось 173 единицы техники, включая современные танки Т-84. Парад сопровождался авиадемонстрацией, и в целом в мероприятии приняли участие около 6500 военных.

Парад ко Дню Независимости Украины в 2001 году

Помимо Киева, праздничные парады прошли во Львове, Виннице, Одессе, Чернигове и Севастополе. Всем участникам вручили памятные нагрудные знаки в знак отличия и заслуг.

Отмечали по-новому

В 2005 году президент Виктор Ющенко объявил о намерении отказаться от традиционных "шароварных" элементов в праздновании Дня Независимости. В тот год на Майдане Независимости мастера из различных регионов Украины представили образцы народного творчества, хор Национальной оперы сопровождал торжества выступлениями, а сам президент Ющенко принял участие в мероприятии, наблюдая праздничный салют, запущенный с Труханова острова.

Виктор Ющенко с семьей в Софийском соборе

В этот же день в Софийском соборе прошла "Молитва за Украину". По распоряжению президента военный парад был отменен: вместо демонстрации бронетехники и боевых подразделений по Крещатику шествовали военные оркестры.

Но уже в 2008 году, в честь 17-й годовщины Независимости Украины, празднования вернулись к старым традициям. В тот день прошел первый за семь лет и один из самых грандиозных военных парадов. В нем приняли участие свыше 3,5 тысячи военнослужащих и 144 единицы военной техники, включая системы залпового огня "Град", "Ураган" и "Смерч", а также восемь вертолетов и 22 самолета, составивших воздушную колонну.

Парад на Крещатике 24 августа 2008 года

Над центральной частью Киева пролетели разведывательный самолет Су-24МР и три бомбардировщика Су-24М, шесть МиГ-29, шесть Су-27, четыре штурмовика Су-25, транспортные самолеты Ил-76 и Ан-26, а также группы вертолетов Ми-8 и Ми-24. В торжествах приняли участие 18 оркестров Вооруженных сил Украины.

Запрет парадов

В 2011 году, к 20-й годовщине Независимости Украины, президент Виктор Янукович запретил военные парады в Киеве, Керчи, Одессе, Севастополе и других городах, где базируются военные штабы. Киевская городская администрация также отказалась проводить фейерверки в честь праздника. Вместо парадов и масштабных торжеств по всей стране состоялись церемонии возложения цветов к памятникам Тарасу Шевченко и праздничные концерты.

Ипровизированное шествие на Крещатике

В ряде регионов были запрещены массовые организованные шествия оппозиционных сил. 24 августа несколько тысяч человек собралось у памятника Шевченко, намереваясь пройти к Администрации президента, однако на их пути встали укрепленные кордоны милиции, что привело к столкновениям и протестам в день праздника.

Новый президент – новые правила

После Революции Достоинства и в условиях войны с Россией в 2014 году новый президент Петр Порошенко восстановил традицию военного парада на День Независимости. Во время активных боевых действий на Донбассе по Майдану Независимости прошли около полутора тысяч военнослужащих из армии, Нацгвардии, МВД и пограничной службы. Особым символом стало шествие группы из 120 бойцов, которые сражались в зоне АТО. По Крещатику проехали 49 единиц техники, включая современные грузовики KRAZ Spartan и KRAZ Cougar, зенитные комплексы "Оса", реактивные системы "Смерч" и ракетные установки "Точка-У". После парада часть техники и солдат сразу отправились на фронт.

К 25-летию Независимости Украины в 2016 году по Крещатику прошли более 4 тысяч военнослужащих и около 200 единиц техники. Впервые была представлена новая военная форма украинских военных. Особое внимание привлекла Литовско-польско-украинская бригада, которая также приняла участие в параде.

Парад ко дню Независимости Украины в 2017 году

После военного парада состоялся "Марш непокоренных", в котором участвовали ветераны АТО, добровольцы, родственники погибших бойцов и героев Небесной сотни, волонтеры, капелланы, врачи и другие активисты, поддерживающие украинскую армию. В этот же день прошел "Забег в вышиванках", а вечером на площади Независимости состоялся концерт большого симфонического оркестра с музыкантами, родившимися в годы независимости Украины.

Празднования Дня Независимости при президенте Зеленском

В 2019 году президент Владимир Зеленский решил отказаться от проведения военного парада в честь Дня Независимости. 24 августа утром прошло торжественное почтение памяти героев, которые отдали жизнь за свободу и независимость страны.

Под звуки колоколов на Майдане Независимости подняли государственный флаг, а военный хор исполнил Гимн Украины. В рамках празднования также провели музыкально-хореографический флешмоб с современными аранжировками известных украинских песен в исполнении оркестров и популярных музыкантов.

Последний военный парад состоялся в Украине в 2021 году в честь 30-й годовщины независимости. По Крещатику прошли более 5 000 военнослужащих и около 200 единиц современной военной техники, а также свыше 50 летательных аппаратов. Значительное внимание было уделено демонстрации новейших образцов вооружения и техники. В воздушной части парада участвовали армейские, морские и полицейские вертолеты Ми-8, Ми-24, Ми-14, транспортные самолеты Ан-26, Ан-70 и легендарный "Мрия", штурмовики Су-25, бомбардировщики Су-24 и истребители Су-27.

Празднования Дня Независимости Украины за три десятилетия прошёл путь от скромных торжеств первых лет независимости до масштабных и символичных парадов. С 2022 года День Независимости обрел новую, особенно глубокую значимость. Этот праздник стал не просто днём памяти, но и символом стойкости и борьбы.

Ранее "Телеграф" раскрыл ТОП-5 фактов о Дне Независимости Украины. Например, что самый важный документ — Акт провозглашения Независимости — был написан ручкой в обычной школьной тетради за полтора часа.