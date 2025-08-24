День Независимости Украины 2025! Красивые стихи, открытки с пожеланиями победы и мира, видеопоздравления

Сегодня праздник обретает для украинцев особое значение

В воскресенье, 24 августа 2025 года, Украина празднует важный государственный праздник — День Независимости. В этот день 34 года назад наша страна обрела независимость, покинув состав Советского Союза.

Во время полномасштабной российско-украинской войны этот праздник обретает особую значимость. Каждый день украинцы на фронте защищают свободу и суверенитет страны. В мирное время 24 августа отмечалось официальным выходным, и по всей Украине проходили концерты, акции, марши и другие торжества.

В честь праздника "Телеграф" подготовил красивые открытки ко Дню Независимости Украины 2025, душевные стихи и видеопоздравления. Делитесь ими с друзьями, родными и коллегами в любых мессенджерах и соцсетях.

Желаю счастья, искренности,

В день украинской независимости,

Любить страну всем пожелаю,

Другой такой больше не знаю.

Пусть солнце светит ярко всем,

Не будет мир тронут никем,

Пусть радость будет, будет смех,

Пусть ждет страну большой успех.

В независимости день

Счастья вам желаю.

Процветания, богатства

Я стране желаю.

Чтобы в милой Украине

Мирно, хорошо жилось.

Чтоб всегда нам всем хотелось,

Получалось и моглось.

Чтоб свободны были мы,

Как страна родная.

Независимости в сердце

Нынче вам желаю.

Крепни Украина, процветай,

Пусть счастливым будет твой народ,

Независимая ты, не забывай,

Гордой поступью всегда иди вперед!

Пусть развеет ветер над тобой,

Тучи грозовые черные, как ночь,

Мир пусть будет, радость и покой,

Беды и печали пусть уходят прочь!

