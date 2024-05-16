Украинцев предупредили о росте тарифов на вывоз мусора: новые цифры

Коммунальщики просят установить экономически обоснованную цену как для многоквартирных домов, так и для частного сектора

В конце апреля украинцев предупредили, что тарифы на электроэнергию могут взлететь до 3,5 грн/кВт-ч. Но это еще не все. Стало известно о введении новых тарифов на вывоз бытовых отходов.

Цены изменятся в городе Александрия, что в Кировоградской области. Об этом говорится на официальном сайте городского совета.

Стоит отметить, что мораторий, запрещающий повышение коммунальных тарифов, не распространяется на услуги по вывозу мусора. Поэтому местные власти могут пересматривать цены на эти услуги.

На такой шаг в Александрийском городском совете пошли в связи с обращением местного коммунального предприятия. Его руководство попросило власть установить экономически обоснованный тариф на услугу по обращению с бытовыми отходами. Предварительно, цена составит 181,42 гривны за кубометр отходов с учетом НДС.

Так, жителям многоквартирных домов могут установить цену в 32,05 гривны с одного человека в месяц. Для жителей частного сектора — 33,87 гривны с одного человека ежемесячно.

В горсовете отметили, что новый тариф еще не вступил в силу. До 20 мая местные жители имеют возможность подать в коммунальное предприятие замечания и предложения, касающиеся изменения стоимости услуг.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в Киеве выросли тарифы на воду и тепло.