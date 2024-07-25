Ждут россиян? Известный журналист бьет тревогу из-за переименования улицы в Харькове

Мужчина неприятно удивлен решением харьковской власти

Журналист и писатель Богдан Логвиненко поделился своим мнением о переименовании улиц в Харькове. Он возмутился, какое название будет иметь одна из них.

На днях городская власть назвала улицу в Харькове Приветной, что возмутило Богдана Логвиненко. Он считает, что следует использовать имена выдающихся общественных деятелей и борцов за Украину, а не давать нейтральные названия. Чиновники не поддержали и других значимых личностей для Украины.

"Вместо того чтобы назвать переулок в Харькове именем Миська Барбары, сегодня харьковская группа деколонизации ОВА проголосовала за название Приветная. Кроме Миська, не нашли поддержку имена Симона Петлюры, Левка Лукьяненка, Евгения Коновальца", — поделился Богдан.

Логвиненко возмутился, как назвали улицу в Харькове

По мнению Логвиненко, гораздо лучше было бы назвать этот переулок именем Миська Барбары, который творил в Харькове. Он украинизировал город: играл в местном театре "Арабески" и пел украинские песни в группе "Мертвый петух".

Зато нейтральные названия, как считает писатель, очень удобны для "ждунов". Ведь в случае оккупации города не пришлось бы переименовывать улицы снова.

"Мисько отдал пол жизни Харькову. Он стал выдающимся актером в Харькове и добавил себя к украинскости города. Недавно Вахтанг Кипиани в интервью у нас очень хорошо разложил, как современные ждуны называют улицы "приветливыми" и "цветочными", чтобы дождаться россиян, не переименовывать снова", — резюмировал журналист.

Ранее "Телеграф" писал об Алине Доротюк, которая волнуется, что украинцы могут снова работать с россиянами. Она считает это роковой ошибкой.