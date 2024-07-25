Чекають на росіян? Відомий журналіст б'є на сполох через перейменування вулиці у Харкові

Чоловік неприємно здивований рішенням харківської влади

Журналіст і письменник Богдан Логвиненко поділився своїми думками щодо перейменування вулиць у Харкові. Він обурився, яку назву матиме одна з них.

Днями міська влада назвала вулицю у Харкові Привітною, що обурило Богдана Логвиненка. Він вважає, що варто використовувати імена видатних громадських діячів і борців за Україну, а не давати нейтральні назви. Посадовці не підтримали й інших значущих особистостей для України.

"Замість того, щоб назвати провулок у Харкові іменем Міська Барбари, сьогодні харківська група деколонізації ОВА проголосувала за назву Привітна. Крім Міська, не знайшли підтримку імена Симона Петлюри, Левка Лук'яненка, Євгена Коновальця", — поділився Богдан.

Логвиненко обурився, як назвали вулицю в Харкові

На думку Логвиненка, набагато краще було б назвати цей провулок іменем Міська Барбари, який творив у Харкові. Він українізовував місто: грав у місцевому театрі "Арабески" та співав українські пісні в гурті "Мертвий півень".

Натомість нейтральні назви, як вважає письменник, є дуже зручними для "ждунів". Адже в разі окупації міста, не довелося б перейменовувати вулиці знову.

"Місько віддав пів життя Харкову. Він став видатним актором у Харкові й додав себе до українськості міста. Нещодавно Вахтанг Кіпіані в інтерв'ю в нас дуже добре розклав, як сучасні ждуни називають вулиці "привітними" і "квітковими", аби дочекавшись росіян, не перейменовувати знову", — резюмував журналіст.

Раніше "Телеграф" писав про Аліну Доротюк, яка хвилюється, що українці можуть знову працювати з росіянами. Вона вважає це фатальною помилкою.