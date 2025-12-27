Самый богатый город США и не только. Что известно о вероятном месте встречи Трампа и Зеленского

В этом городе президент США имеет одно из самых больших поместий

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Дональд Трамп встретятся во Флориде в ближайшее время. Одним из самых вероятных городов, где это произойдет, называют Палм-Бич.

По разным данным, этот город во Флориде считают одним из самых богатых в США, однако действительно ли это так. "Телеграф" расскажет, что особенного в Палм-Бич и почему его называют городом Трампа.

Палм-Бич (Palm Beach) – это небольшой город на восточном побережье Флориды в США. Многие СМИ называют населенный пункт одним из самых богатых и эксклюзивных в стране. Однако на самом деле эти "звания" не больше, чем просто разговоры.

Улицы Палм-Бич. Фото: открытые источники

Город Палм-Бич находится на острове и расположен прямо вдоль Атлантического океана. Численность населения составляет всего 9-13 тыс. человек. Интересно, что с начала ХХ века город существовал как курортный городок. Финансировал этот проект магнат Генри Флаглер. Уже тогда Палм-Бич называли самым богатым городом.

Действительно ли Палм-Бич самый богатый город в США

Фактически этот город Флориды получил такое громкое звание из-за людей, которые здесь проживают или имеют виллы. Основная их масса – миллиардеры и миллионеры. Некоторые издания приводят данные, что в Палм-Бич живет до 58 миллиардеров, а также финансисты и предприниматели.

Благодаря расположению и контингенту, недвижимость населенного пункта имеет заоблачные ценники. Например, некоторые имения продают более чем за 100 млн долларов. "Цену" городу добавляет и наличие люксовых отелей, частных пляжей, яхтовых портов и т.п.

Одна из гостиниц в Палм-Бич. Фото: Booking

Однако Палм-Бич официально не самый богатый город США, хотя для своего размера и населения он имеет высокий уровень. Однако этот статус обеспечивают миллиардеры, проживающие в городе, а не его население.

Кстати, Палм-Бич часто называют городом Трампа. Это обусловлено тем, что президент США имеет одно из самых больших поместий — Mar-a-Lago. Это не просто дом, а роскошный клуб-дворец на побережье океана. После окончания первого срока президентства Трамп фактически переехал туда жить, сделав имение своим главным домом.

Mar-a-Lago, дом Трампа в Палм-Бич. Фото: открытые источники

