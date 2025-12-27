Найбагатше місто США і не тільки. Що відомо про ймовірне місце зустрічі Трампа та Зеленського

У цьому місті президент США має один з найбільших маєтків

Президент України Володимир Зеленський та лідер США Дональд Трамп зустрінуться у Флориді найближчим часом. Одним з найімовірніших міст, де це відбудеться, називають Палм-Біч.

За різними даними, це місто у Флориді вважають одним з найбагатших у США, однак чи дійсно це так. "Телеграф" розповість, що особливого у Палм-Біч та чому його називають містом Трампа.

Палм-Біч (Palm Beach) — це невелике місто на східному узбережжі Флориди у США. Чимало ЗМІ називають населений пункт одним з найзаможніших та ексклюзивніших в країні. Однак насправді ці "звання" не більше, ніж просто розмови.

Вулиці Палм-Біч. Фото: відкриті джерела

Місто Палм-Біч знаходиться на острові та розташоване прямо вздовж Атлантичного океану. Чисельність населення складає всього 9–13 тис. людей. Цікаво, що з початку ХХ століття місто існувало як курортне містечко. Фінансував цей проєкт магнат Генрі Флаглер. Вже тоді Палм-Біч називали найбагатшим містом.

Чи дійсно Палм-Біч найзаможніше місто в США

Фактично це місто Флориди отримала таке гучне звання через людей, які тут проживають чи мають вілли. Основна їх маса — мільярдери та мільйонери. Деякі видання наводять дані, що у Палм-Біч до 58 мільярдерів, а ще фінансисти та підприємці.

Завдяки розташуванню та контингенту нерухомість населеного пункту має захмарні цінники. Наприклад, деякі маєтки продають за понад 100 млн доларів. "Ціну" місто додає й наявність люксових готелів, приватних пляжів, яхтових портів тощо.

Один з готелів у Палм-Біч. Фото: Booking

Однак, Палм-Біч офіційно не є найбагатшим містом США, хоча для свого розміру та населення воно має високий рівень. Однак цей статус забезпечують мільярдери, які проживають у місті, а не його населення тощо.

До слова, Палм-Біч часто називають містом Трампа. Це обумовлено тим, що президент США має один з найбільших маєтків — Mar-a-Lago. Це не просто будинок, а розкішний клуб-палац на узбережжі океану. Після завершення першого строку президентства Трамп фактично переїхав туди жити, зробивши маєток своїм головним домом.

Mar-a-Lago, дім Трампа у Палм-Біч. Фото: вікриті джерела

Раніше "Телеграф" розповідав, що зустріч Трампа та Зеленського буде публічною, запевнив президент України.