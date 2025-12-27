Найбагатше місто США і не тільки. Що відомо про ймовірне місце зустрічі Трампа та Зеленського
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
У цьому місті президент США має один з найбільших маєтків
Президент України Володимир Зеленський та лідер США Дональд Трамп зустрінуться у Флориді найближчим часом. Одним з найімовірніших міст, де це відбудеться, називають Палм-Біч.
За різними даними, це місто у Флориді вважають одним з найбагатших у США, однак чи дійсно це так. "Телеграф" розповість, що особливого у Палм-Біч та чому його називають містом Трампа.
Палм-Біч (Palm Beach) — це невелике місто на східному узбережжі Флориди у США. Чимало ЗМІ називають населений пункт одним з найзаможніших та ексклюзивніших в країні. Однак насправді ці "звання" не більше, ніж просто розмови.
Місто Палм-Біч знаходиться на острові та розташоване прямо вздовж Атлантичного океану. Чисельність населення складає всього 9–13 тис. людей. Цікаво, що з початку ХХ століття місто існувало як курортне містечко. Фінансував цей проєкт магнат Генрі Флаглер. Вже тоді Палм-Біч називали найбагатшим містом.
Чи дійсно Палм-Біч найзаможніше місто в США
Фактично це місто Флориди отримала таке гучне звання через людей, які тут проживають чи мають вілли. Основна їх маса — мільярдери та мільйонери. Деякі видання наводять дані, що у Палм-Біч до 58 мільярдерів, а ще фінансисти та підприємці.
Завдяки розташуванню та контингенту нерухомість населеного пункту має захмарні цінники. Наприклад, деякі маєтки продають за понад 100 млн доларів. "Ціну" місто додає й наявність люксових готелів, приватних пляжів, яхтових портів тощо.
Однак, Палм-Біч офіційно не є найбагатшим містом США, хоча для свого розміру та населення воно має високий рівень. Однак цей статус забезпечують мільярдери, які проживають у місті, а не його населення тощо.
До слова, Палм-Біч часто називають містом Трампа. Це обумовлено тим, що президент США має один з найбільших маєтків — Mar-a-Lago. Це не просто будинок, а розкішний клуб-палац на узбережжі океану. Після завершення першого строку президентства Трамп фактично переїхав туди жити, зробивши маєток своїм головним домом.
Раніше "Телеграф" розповідав, що зустріч Трампа та Зеленського буде публічною, запевнив президент України.