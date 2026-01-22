Трамп снял ультиматум: о чем получилось договориться по Гренландии

Штаты хотят разместить в Гренландии "Золотой купол"

В своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе Дональд Трамп объявил о достижении рамочного соглашения о будущем Гренландии. На фоне этого американский лидер отказался от ввода повышенных пошлин для противников его планов, которыми он угрожал ранее.

Что нужно знать:

Марк Рютте не пошёл на уступки по суверенитету острова

США планируют разместить на острове систему ПРО "Золотой купол"

Трамп считает, что соглашение может обеспечить доступ США к полезным ископаемым и укрепить безопасность региона

Об этом сообщает DW. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не шел на уступки США по вопросу суверенитета Гренландии во время встречи с Трампом. По его словам с американским лидером он обсуждал вопросы защиты Арктики и подчеркнул, что переговоры продолжатся, чтобы гарантировать, что Китай и Россия не получат военного доступа к экономике острова.

Трамп, который говорил о необходимости полного контроля над Гренландией, после встречи с Рютте заявил, что, по его мнению, союзники по НАТО могут прийти к соглашению, которое удовлетворит стремление США создать так называемую систему противоракетной обороны "Золотой купол", а также предоставит США доступ к важнейшим полезным ископаемым на территории острова, одновременно удерживая Москву и Пекин от вторжения.

США и Гренландия на карте

"Арктический страж"

Председатель Комитета по иностранным делам Дании предоставил некоторые подробности о том, что было предложено на переговорах по вопросам безопасности в Гренландии. Об этом пишет BBC.

В интервью Кристиан Фрис Бах заявил, что его комитет предложил идею создания "арктического стража" — группы судов и самолетов, патрулирующих регион, — в ходе переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Он сказал, что надеется на дальнейшее обсуждение этого вопроса с Трампом.

"Дания уже нарастила свое военное присутствие совместно с союзниками по НАТО. Я надеюсь, что американцы присоединятся; это было бы позитивным событием", — сказал он.

"Золотой купол"

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен приветствовала изменение курса Трампа в отношении Гренландии, заявив, что страна готова к переговорам с Вашингтоном по своему хваленому плану противоракетной обороны "Золотой купол".

"Мы можем вести переговоры по всем политическим вопросам: безопасности, инвестициям, экономике. Но мы не можем вести переговоры о нашем суверенитете. Мне сообщили, что это тоже не так. Королевство Дания желает продолжать конструктивный диалог с союзниками о том, как мы можем укрепить безопасность в Арктике, включая американский "Золотой купол", при условии, что это будет сделано с уважением к нашей территориальной целостности", — объясняет Фредериксен.

Справка: "Золотой купол" — это система противоракетной и противовоздушной обороны, которую США хотят разместить на Гренландии и других стратегических точках, чтобы отслеживать и защищаться от возможных ракетных угроз, а также укрепить военное присутствие в Арктике.

Что говорит Трамп

На официальной странице президента США в социальной сети Truth был опубликован пост, в котором Трамп высказался о встрече с Рютте и диалоге о Гренландии.

"На основе очень продуктивной встречи с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте мы сформировали основу для будущего соглашения в отношении Гренландии и, по сути, всего Арктического региона. Это решение, если оно будет реализовано, станет большим плюсом для Соединенных Штатов Америки и всех стран НАТО. Исходя из этого понимания, я не буду вводить тарифы, которые должны были вступить в силу 1 февраля. В настоящее время ведутся дополнительные обсуждения, касающиеся проекта "Золотой купол" в отношении Гренландии", — говорится в сообщении.

Стоит добавить, что ранее Трамп угрожал ввести дополнительные торговые пошлины с 1 февраля 2026 года против ряда европейских стран — включая Данию, Великобританию, Германию, Францию, Швецию, Норвегию, Нидерланды и Финляндию. Они касались импорта их товаров в США, и это было связано не с обычной торговлей, а с политическим давлением из‑за спора о Гренландии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Канада готовит на возможное вторжение со стороны США.