Трамп зняв ультиматум: про що вийшло домовитися щодо Гренландії

Штати хочуть розмістити у Гренландії "Золотий купол"

У своєму виступі на Всесвітньому економічному форумі в Давосі Дональд Трамп оголосив про досягнення рамкової угоди про майбутнє Гренландії. На тлі цього американський лідер відмовився від введення підвищених мит для противників його планів, якими він загрожував раніше.

Що потрібно знати:

Марк Рютте не пішов на поступки суверенітету острова

США планують розмістити на острові систему ПРО "Золотий купол"

Трамп вважає, що угода може забезпечити доступ США до корисних копалин та зміцнити безпеку регіону

Про це повідомляє DW. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте не йшов на поступки США щодо суверенітету Гренландії під час зустрічі з Трампом. За його словами, з американським лідером він обговорював питання захисту Арктики і підкреслив, що переговори продовжаться, щоб гарантувати, що Китай і Росія не отримають військового доступу до економіки острова.

Трамп, який говорив про необхідність повного контролю над Гренландією, після зустрічі з Рютте заявив, що, на його думку, союзники по НАТО можуть дійти згоди, яка задовольнить прагнення США створити так звану систему протиракетної оборони "Золотий купол", а також надасть США доступ до найважливіших корисних копалин на території острова, одночасно.

США та Гренландія на карті

"Арктичний страж"

Голова Комітету із закордонних справ Данії надав деякі подробиці про те, що було запропоновано на переговорах з питань безпеки у Гренландії. Про це пише ВВС.

В інтерв’ю Крістіан Фріс Бах заявив, що його комітет запропонував ідею створення "арктичного варти" — групи суден і літаків, що патрулюють регіон, — у ході переговорів з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Він сказав, що сподівається на подальше обговорення цього питання із Трампом.

"Данія вже наростила свою військову присутність спільно з союзниками по НАТО. Я сподіваюся, що американці приєднаються; це була б позитивна подія", — сказав він.

"Золотий купол"

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен вітала зміну курсу Трампа щодо Гренландії, заявивши, що країна готова до переговорів із Вашингтоном щодо свого хваленого плану протиракетної оборони "Золотий купол".

"Ми можемо вести переговори з усіх політичних питань: безпеки, інвестицій, економіки. Але ми не можемо вести переговори про наш суверенітет. Мені повідомили, що це теж не так. Королівство Данія бажає продовжувати конструктивний діалог з союзниками про те, як ми можемо зміцнити безпеку в Арктиці, включаючи з повагою до нашої територіальної цілісності", — пояснює Фредеріксен.

Довідка: "Золотий купол" — це система протиракетної та протиповітряної оборони, яку США хочуть розмістити на Гренландії та інших стратегічних точках, щоб відслідковувати та захищатись від можливих ракетних загроз, а також зміцнити військову присутність в Арктиці.

Що говорить Трамп

На офіційній сторінці президента США в соціальній мережі Truth було опубліковано пост, в якому Трамп висловився про зустріч з Рютте та діалог про Гренландію.

"На основі дуже продуктивної зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте ми сформували основу для майбутньої угоди щодо Гренландії і, по суті, всього Арктичного регіону. Це рішення, якщо воно буде реалізовано, стане великим плюсом для Сполучених Штатів Америки і всіх країн НАТО. Виходячи з цього розуміння, я не вводитиму тарифи, які мали набути чинності 1 лютого. Наразі ведуться додаткові обговорення щодо проекту "Золотий купол" щодо Гренландії", — йдеться у повідомленні.

Варто додати, що раніше Трамп погрожував запровадити додаткові торгові мита з 1 лютого 2026 року проти низки європейських країн, включаючи Данію, Велику Британію, Німеччину, Францію, Швецію, Норвегію, Нідерланди та Фінляндію. Вони стосувалися імпорту їх товарів у США, і це було пов’язано не зі звичайною торгівлею, а з політичним тиском через суперечку про Гренландію.

