Европейские наблюдатели и представители авторитарных режимов: как проходит первое заседание Совета мира Трампа

В столице США Вашингтоне начал работу Совет мира президента Дональда Трампа. Он был создан для прекращения войны в Газе и ликвидации ее последствий.

В первом заседании принимают участие представители более 20 стран, но ключевых европейских государств среди них нет. Как и представителей Палестины.

Что нужно знать:

Совет мира Дональда Трампа официально начал свою деятельность

На саммите собрались представители более 20 стран мира

На встрече отсутствуют представители Палестины и крупных европейских стран

Как проходит первое заседание Совета мира

18:00 Дональд Трамп заявил, что США предоставит 10 миллиардов долларов Совету мира. Они будут добавлены к ранее объявленным 5 миллиардам долларов.

"Если сравнить это со стоимостью войны, то есть двумя неделями боев, это очень небольшая цифра. Звучит как много, но это очень небольшая цифра", – сказал Трамп.

Дональд Трамп во время выступления в Совете мира 19 февраля 2026 года. Фото theguardian

17:00 Инаугурационное заседание Совета мира Дональда Трампа началось с опозданием. Некоторые автократические лидеры и делегаты, преимущественно с Ближнего Востока и Азии, собрались для фото перед началом выступлений в недавно переименованном Институте мира Дональда Дж. Трампа в Вашингтоне.

Кто присутствует на мероприятии

Следует отметить, что несмотря на присутствие представителя Израиля, делегаты от Палестины на саммите отсутствуют. Великобритания, Германия, Франция и другие союзники США по НАТО решили не присоединяться к организации и отправить наблюдателей, поскольку считают, что Совет мира подрывает авторитет других международных организаций, таких как Организация Объединенных Наций. В свою очередь Италия, Польша, Чехия и Румыния направили своих чиновников на встречу, но ожидается, что только Венгрия будет частью совета как ее член.

Дональд Трамп во время выступления в Совете мира 19 февраля 2026 года. Фото theguardian

Какие задачи Совета мира

Главными задачами Совета является надзор за демилитаризацией и восстановлением Сектора Газы. Ожидается, что президент США объявит о выделении пяти миллиардов долларов на реконструкцию Газы. Из них, по 1,2 миллиарда долларов, как ожидается, предоставят ОАЭ и Кувейт.

Однако эта сумма покрывает лишь малую часть необходимых 70 миллиардов долларов для восстановления разрушенных территорий. Среди нерешенных вопросов остаются разоружение ХАМАС, полный вывод израильских войск и организация гуманитарной помощи.

Кроме Дональда Трампа, с речами выступят государственный секретарь США Марко Рубио, спецпосланники президента США Стив Уиткоффта Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Британии Тони Блэр, постпред США в ООН Майк Уолц, бывший посланник ООН по миру на Ближнем Востоке Николай Младенов. В списке выступающих преобладают страны Персидского залива, в частности представители Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара, а также лидеры Казахстана и Узбекистана, министр иностранных дел Турции и президент Румынии.

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр на Совете мира 19 февраля 2026 года. Фото theguardian

Ранее "Телеграф" рассказывал, что член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, депутат фракции "Слуга народа" Федор Вениславский указал на основные проблемы с переговорами по прекращению войны. По его словам, есть два ключевых вопроса – контроль над Запорожской АЭС и Донецкая область.