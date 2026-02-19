Європейські спостерігачі та представники авторитарних режимів: як проходить перше засідання Ради миру Трампа

У столиці США Вашингтоні розпочала роботу Рада миру президента Дональда Трампа. Вона була створена для припинення війни в Газі та ліквідації її наслідків.

У першому засіданні беруть участь представники понад 20 країн, але ключових європейських держав серед них немає. Як і представників Палестини.

Що потрібно знати:

Рада миру Дональда Трампа офіційно розпочала свою діяльність

На саміті зібрались представники понад 20 країн світу

На зустрічі відсутні представники Палестини та великих європейських країн

Як проходить перше засідання Ради миру

18:00 Дональд Трамп заявив, що США нададуть 10 мільярдів доларів Раді миру. Вони будуть додані до раніше оголошених 5 мільярдів доларів.

"Якщо порівняти це з вартістю війни, тобто двома тижнями боїв, це дуже невелика цифра. Звучить як багато, але це дуже невелика цифра", – сказав Трамп.

Дональд Трамп під час виступу на Раді миру 19 лютого 2026 року. Фото theguardian

17:00 Інавгураційне засідання Ради миру Дональда Трампа розпочалося із запізненням. Деякі автократичні лідери та делегати, переважно з Близького Сходу та Азії, зібралися для фото перед початком виступів у нещодавно перейменованому Інституті миру Дональда Дж. Трампа у Вашингтоні.

Хто присутній на заході

Варто зазначити, що, попри присутність представника Ізраїля, делегати від Палестини на саміті відсутні. Велика Британія, Німеччина, Франція та інші союзники США по НАТО вирішили не приєднуватися до організації та надіслати спостерігачів, оскільки вважають, що Рада миру підриває авторитет інших міжнародні організації, таких як Організація Об'єднаних Націй. Своєю чергою Італія, Польща, Чехія та Румунія направили своїх високопосадовців на зустріч, але очікується, що лише Угорщина буде частиною ради як її член.

Дональд Трамп під час виступу на Раді миру 19 лютого 2026 року. Фото theguardian

Які завдання Ради миру

Головними завданнями Ради є нагляд за демілітаризацією та відбудовою Гази. Очікується, що президент США оголосить про виділення п'яти мільярдів доларів на реконструкцію Сектора Гази. З них, по 1,2 мільярда доларів, як очікується, нададуть ОАЕ та Кувейт.

Однак ця сума покриває лише малу частину від необхідних 70 мільярдів доларів для відновлення зруйнованих територій. Серед невирішених питань залишаються роззброєння ХАМАС, повне виведення ізраїльських військ та організація гуманітарної допомоги.

Крім Дональда Трампа, з промовами виступлять державний секретар США Марко Рубіо, спецпосланці президента США Стів Віткоффта Джаред Кушнер, колишній прем'єр-міністр Британії Тоні Блер, постпред США в ООН Майк Волц, колишній посланець ООН з питань миру на Близькому Сході Ніколай Младенов. У списку промовців переважають країни Перської затоки, зокрема, представники Саудівської Аравії, ОАЕ та Катару готові виступити, а також лідери Казахстану та Узбекистану, міністр закордонних справ Туреччини та президент Румунії.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер на Раді миру 19 лютого 2026 року. Фото theguardian

