Будет горячо: Тимошенко заинтриговала сеть судебным заседанием

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко поздно вечером опубликовала сообщение на своей странице в фейсбуке, в котором пожаловалась на судью Дубаса, рассматривающего ее дело.

Сегодня, написала она, ее заявление об отводе судьи Дубаса рассматривал сам Дубас, запретивший онлайн-трансляцию и "не позволивший нам с адвокатом даже слова сказать".

Поэтому завтра она приглашает в ВАКС представителей СМИ, чтобы объявить всей стране безоговорочные доказательства нарушений судьей Дубасом ряда законов, а также факты его предвзятости.