Это иллюзия: почему космос мы видим черным и какой он на самом деле

Ответ оказался неожиданным: дело не только в расстояниях, но и в возрасте Вселенной, ее расширении и особенностях человеческого зрения

Глядя в ночное небо, мы видим тьму, вкрапленную светом звезд. Но если Вселенная так огромна и звезд в ней бесчисленное количество — почему между ними так темно?

Ответ оказывается гораздо интереснее, чем кажется. "Телеграф" расскажет об этом подробнее.

Мы видим только то, что светится или отражает свет

Человеческий глаз устроен просто: мы замечаем либо непосредственный источник света – Солнце, лампу, звезду – или предмет, отражающий луч прямо нам во взгляд. Все остальное растворяется в темноте.

В открытом космосе почти нет частиц, пыли или газа, которые могли бы рассеивать свет и делать фон "молочным". Лучи летят от звезды к звезде, практически ни с чем не взаимодействуя. Между яркими точками – черная пустота.

Почему на Земле небо голубое, а в космосе нет

На Земле все по-другому. Атмосфера – это смесь газов, пара и мелких частиц. Когда солнечный свет входит в нее, он "разбивается" во все стороны, как луч фонарика в запыленной комнате. Короткие синие волны рассеиваются сильнее всего – отсюда и голубой цвет неба днем.

По сути мы смотрим не в космос, а на подсвеченный Солнцем воздух над головой. В космосе такого "экрана" нет – вакуум прозрачный. Так что глаза улавливают лишь отдельные лучи от звезд и планет, а остальные черный фон.

Парадокс Ольберса: если звезд так много – где сияние?

В XVIII веке астроном Генрих Ольберс задал простой, но гениальный вопрос: если звезд бесконечно много и они распределены равномерно, то куда бы мы ни посмотрели — наш взгляд рано или поздно должен упереться в звезду. Небо должно было светиться сплошной стеной. Но этого не происходит. Почему? Ответ – в нескольких фактах сразу.

Звезды в космосе

Вселенная имеет возраст. Свет от самых удаленных звезд просто еще не успел до нас долететь. Вселенная существует около 13,8 миллиарда лет – это предельный "радиус" того, что мы вообще можем увидеть.

Звезды не вечны. Они рождаются, горят миллионы и миллиарды лет, а затем угасают. Небо не может быть равномерно ярким, если большинство источников света уже "выключилось".

Поверхность Земли из космоса

Космическая пыль и газ поглощают часть света. Между нами и далекими галактиками есть облака вещества, "съедающие" общую яркость. В итоге вместо сплошного сияния – островки света на темном фоне.

На самом деле космос не совсем чёрный

Вот что интересно: космос на самом деле не является "пустым" и не является "черным" в буквальном смысле. Все небо пронизано слабым микроволновым фоновым излучением — эхом Большого взрыва, которое ученые зафиксировали еще в 1960-х годах.

Телескопы, "видящие" в разных диапазонах — рентгеновском, инфракрасном, радио — рисуют совсем другую картину. Там, где мы видим черную бездну, приборы различают тонкие отблески, облака газа и следы древнего излучения.

Снимок с телескопа "Хаббл"

Но человеческое зрение настроено только на узкую полоску — видимый свет. В этом диапазоне космос действительно выглядит как бескрайняя черная сцена, на которой сияют единичные прожекторы-звезды. И этот "темнота с огоньками" — не изъян Вселенной. Это особенность того, как мы его воспринимаем.

