Не случайность и не карма: почему смартфон чаще падает экраном вниз (видео)

Физик объяснил, почему смартфон во время падения часто приземляется одной и той же стороной у разных людей

Смартфон почти всегда падает по экрану вниз, и это явление имеет вполне реальное физическое и психологическое объяснение. Этот феномен даже серьезно изучали производители телефонов Motorola, пригласив физика Роберта Мэтьюза – лауреата Шнобелевской премии, известного исследованием, почему тост падает маслом вниз.

"Телеграф" разобрался, какая часть причин разбитого от падения экрана зависит от физики, а какая от самого человека.

Мэтьюз обратил внимание на то, что люди почти всегда держат телефон одинаково: экраном вверх, одной рукой, пальцами чуть ниже центра тяжести. В таком положении смартфон легко ускользает, начинает вращаться вокруг пальцев и, падая с высоты примерно уровня груди, обычно успевает сделать полоборота – именно столько, чтобы приземлиться экраном вниз.

Физик даже вывел формулу, которая описывает скорость вращения смартфона при падении, учитывая его длину, угол наклона и силу тяжести. Вывод прост: все зависит от того, как телефон ориентирован в момент, когда оставляет руку. Поскольку способ содержания у большинства людей почти одинаков, результат падения тоже получается довольно однообразным.

Формула для вращения смартфона

Другое объяснение также, что у современных смартфонов передняя часть обычно тяжелее экрана и электроники, поэтому при падении самым устойчивым положением становится именно экраном вниз — это для него "естественная" ориентация. Так что не стоит забывать о защите для гаджета.

Также есть вопросы восприятия произошедшего. Падение экраном вниз обычно заканчивается трещинами и стоит дорого, поэтому такие моменты лучше запоминаются. А вот случаи, когда телефон падает экраном вверх и ничего не происходит, быстро забываются. Как отмечают исследователи внимания Кристофер Шабрис и Дэниел Симонс, человеческая память склонна "отбирать" более травматичные события, из-за чего и может возникнуть ощущение, будто телефон всегда падает неудачно.

