Не черное пятно без света: как на самом деле выглядит Украина из космоса, показали в Threads
Разница с Европой поразительная, но не все так плохо, как показывают росСМИ
В Threads украинка опровергла фейк, который активно начинает использовать российская пропаганда, что Украина во время отключений якобы выглядит как сплошное черное пятно. Но на самом деле на снимках из космоса видно, что ситуация далека от такой вопиющей.
Дело в том, что выложенный ниже снимок, который распространяют росмедиа, — скорее всего работа либо фотошопа, либо искусственного интеллекта.
Как демонстрируют фото, опубликованные пользовательницей в Threads, Украина во время отключений — не черное пятно. Отмечается, что на портале lightpollutionmap.info есть возможность в реальном времени посмотреть разные страны из космоса.
Фактически здесь отслеживают загрязненность среды, но достаточно хорошо видно, как светятся страны. Показательны не только Москва или Берлин, но и другие крупные города, а также портовые регионы. Они буквально "горят" на снимках.
Пользователь опубликовала два фото, одно за 2021 год, а другое за 2024 год. На них видно, что Украина получила немало повреждений от ударов России по энергетике. Ярких и больших огоньков почти не осталось, а маленькие фактически исчезли.
Отметим, что в 2022 году во время первых блэкаутов после атак России NASA показало, как Украина выглядела из космоса. Тогда она было фактически черным пятном, однако сейчас ситуация другая.
Портал lightpollutionmap.info – это глобальная интерактивная карта светового загрязнения. Она показывает чрезмерное искусственное освещение в ночное время посредством спутниковых данных. Ее создали в научных целях, чтобы находить самые темные места, отслеживать загрязнения и планировать освещение.
