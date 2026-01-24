Что общего у вина и космического корабля? Почему бутылки закрывают пробками

В Португалии растет 230-летний пробковый дуб

Как известно, бутылки с вином закрывают пробками. Это делается для того, чтобы напиток мог дышать, так как в пробке есть микроскопические поры.

Пластичная пробка почти герметично закрывает бутылку, но не перекрывает доступ воздуха к напитку полностью. Вино через поры понемногу испаряется.

Все молодые вина налиты "под завязку", а со временем их становится меньше. Если напиток хранится в течение десятилетий, пробки в бутылках меняют примерно раз в 20 лет.

Бутылки, закрытые пробками

Пробки для бутылок делают из коры пробкового дуба. Его свойства позволяют не пропускать ничего лишнего, но давать доступ к вину микродозам кислорода. Именно это позволяет винам созревать, приобретая глубокий вкус и аромат.

Интересные факты о пробках

Наибольшее количество пробковых дубов мира растет в Португалии. Чтобы получить материал для пробок, дуб не срубают. Не чаще, чем раз в 9 лет, с дерева, не причиняя ему вреда, снимают слой коры.

230-летний пробковый дуб – самый продуктивный в Португалии

Кору пробковых дубов используют не только для закупорки вина. Из нее также производят наружную обшивку для капсул, в которых космонавты возвращаются с орбиты на Землю.

