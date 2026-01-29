У него были документы на другое имя: что известно о таинственной смерти украинского банкира Александра Адарича в Милане

Итальянские полицейские расследуют обстоятельства гибели украинского банкира Александра Адарича, тело которого обнаружили возле гостиницы по улице Нерино в центре Милана. Следователи предполагают, что мужчина мог быть уже мертвым, прежде чем его тело выпало из окна четвертого этажа.

Среди основных мотивов преступления рассматривается профессиональная деятельность украинца. Об этом сообщают издания Il Giorno и La Repubblica.

Ход расследования

Правоохранители выяснили, что Александр Адарич прибыл в Милан 23 января на один день для проведения деловой встречи в арендованных апартаментах. Которые, согласно информации журналистов, были забронированы не на его имя.

Двор отеля в котором обнаружили тело Александра Адарича. Фото La Repubblica

У правоохранителей уже есть информация, что камеры видеонаблюдения зафиксировали двух неизвестных лиц, которые спешно покинули здание отеля сразу после инцидента. В полиции сообщили, что один из них коротко пообщался с консьержкой, спросив: "Что случилось?" на английском языке, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Место преступления по улице Виа Нерино, 8 в центре Милана. Фото Il Giorno

В ходе обыска в апартаментах следователи обнаружили документы с разными именами и гражданствами, в частности, румынский паспорт на имя Alexandru Adarici, что затруднило идентификацию погибшего.

Прокуратура Милана изучает записи с других уличных камер и анализирует деловые связи погибшего. Следствие предполагает, что мотив предполагаемого убийства может быть связан с профессиональной деятельностью Адарича. Правоохранители проверяют контакты банкира и выясняют детали его последней встречи.

Отель находится в центральной части района Чинкве Ви в Милане. Фото Il Giorno

Что известно об Александре Адариче

Александр Евгеньевич Адарич – украинский бизнесмен, политик. Родился 12 октября 1971 года в г. Павлоград, Днепропетровской области.

В 1993 году окончил Днепропетровский институт горной промышленности, по специальности горный инженер-экономист, а в 1999 году – Харьковский Государственный Университет, по специальности Финансы и кредит.

Профессиональную деятельность Адарич посвятил банковской сфере. В 1993 году он приступил к работе экономистом клирингового управления Павлоградского филиала КБ "Приватбанк". С течением времени он занял место первого заместителя директора Харьковского Главного Регионального Управления КБ "Приватбанк" в г. Харькове.

В 2000 году Адарич перешел в АКИБ "Укрсиббанк", где работал в должности заместителя председателя Правления и первого заместителя председателя Правления.

С 2002 по 2006 год занимал должность председателя правления "УкрСиббанка". Под его руководством банк из регионального стал всеукраинским и занял позиции лидера на рынке облигационных ссуд в Украине. После вхождения в 2005 году в капитал АКИБ "УкрСиббанк" иностранного инвестора BNP Paribas Group, Александр Адарич вступил в должность председателя правления банка с иностранным капиталом.

В 2006 году Адарича назвали одним из 100 лучших менеджеров Украины.

В период 2012-2013 годов банкир стал владельцем "СЕБ Банка" и "Эрсте Банка", на базе которых создал "Фидобанк". Также он контролировал деятельность "Евробанка" и "Фидокомбанка". Впоследствии все четыре финансовых учреждения были ликвидированы.

В последние годы Адарич занимал должность в девелоперской компании Alfaro Real Estate, расположенной в Люксембурге.

Александр Адарич

