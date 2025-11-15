Его убийца остался на свободе: как погиб соратник Януковича Кушнарев и как выглядит его могила (фото)

Виктор Янукович считал убийство "регионала" неслучайным

Украинский политик Евгений Кушнарев трагически погиб в 2007 году, когда был на охоте вместе с друзьями. Однако его семья не верит в то, что убийство стало простой случайностью.

Что известно:

Евгений Кушнарев занимал высокие должности в правительстве Украины и был соратником беглого президента Виктора Януковича

Политик погиб в результате ранения на охоте в возрасте 55 лет и был похоронен в Харькове

Евгений Кушнарев — что о нем известно

Политическую деятельность Евгений Кушнарев начал в конце 1980-х годов и быстро продвигался карьерной лестницей. В разные годы он занимал ключевые посты: возглавлял Харьковский городской совет, был главой Администрации Президента Украины и председателем Харьковской областной государственной администрации.

Евгений Кушнарев в молодости

С 1990 по 1994 год, а затем с 2006 по 2007 год Кушнарев был народным депутатом. Он не поддерживал Оранжевую революцию и стал соратником Виктора Януковича, присоединившись к "Партии регионов". В 2006 году Кушнарев возглавлял предвыборный штаб политической силы беглого президента.

Евгений Кушнарев был соратником Виктора Януковича

Как убили Евгения Кушнарева и как выглядит его могила

Экс-нардеп Евгений Кушнарев погиб в результате трагического инцидента 16 января 2007 года неподалеку от села Красный Шахтер в Изюмском районе. В тот день он находился на охоте по приглашению семьи Завальных.

Евгений Кушнарев погиб в 55 лет

Кушнарев вместе с народным депутатом Дмитрием Шенцевым, Дмитрием Завальным и своим водителем Андреем Порфирьевым объезжали угодья и заметили следы животного. Они остановились и несколько выстрелов.

Через мгновение Кушнарев внезапно упал. Официальное расследование установило, что в живот политика попала пуля, которая рикошетом отскочила от дерева. Случилось это около 14:00, но в больницу политика доставили лишь через два часа. Потеряв много крови, он скончался на следующий день, 17 января.

Как выглядел Евгений Кушнарев

Следствие установило, что политика случайно ранил депутат Харьковского облсовета Дмитрий Завальный. Ему предъявили обвинение по статье 119 УК Украины ("убийство по неосторожности"). Однако в 2009 году Апелляционный суд Харьковской области удовлетворил его ходатайство об амнистии, уголовное дело было закрыто, а убийца остался на свободе.

Тем не менее близкие и друзья Кушнарева, а также его адвокат, считали, что смерть политика могла быть неслучайной. Этой точки зрения придерживался и бывший президент Виктор Янукович:

Я не следователь и не прокурор. Мне тяжело сейчас об этом сказать, но как человеку мне не верится и сегодня, что это была случайность. Не хочу я верить в то, что Кушнарев случайно погиб Виктор Янукович

Могила Евгения Кушнарева

"Регионала" похоронили на 2-м городском кладбище Харькова. Сначала на его могиле стоял деревянный крест, а в октябре 2008 года Кушнареву установили памятник из африканского гранита, обработанного в Италии, весом 17 тонн. На монументе Кушнарев изображен в полный рост с закинутым через плечо пиджаком.

Евгения Кушнарева подстрелили на охоте

