Мав документи на інше ім'я: що відомо про таємничу смерть українського банкіра Олександра Адаріча в Мілані

Італійські поліцейські розслідують обставини загибелі українського банкіра Олександра Адаріча, тіло якого виявили біля готелю на вулиці Неріно в центрі Мілана. Слідчі припускають, що чоловік міг бути вже мертвим, до того як його тіло випало з вікна четвертого поверху.

Серед основних мотивів злочину розглядається професійна діяльність українця. Про це повідомляють видання Il Giorno та La Repubblica.

Хід розслідування

Правоохоронці з'ясували, що Олександр Адаріч прибув до Мілана 23 січня на один день для проведення ділової зустрічі в орендованих апартаментах. Які, згідно з інформацією журналістів, були заброньовані не на його ім’я.

Двір готелю в якому знайшли тіло Олександра Адаріча. Фото La Repubblica

У правоохоронців вже є інформація, що камери відеоспостереження зафіксували двох невідомих осіб, які поспіхом залишили будівлю готелю відразу після інциденту. В поліції повідомили, що один з них коротко поспілкувався з консьєржкою, запитавши: "Що сталось?" англійською мовою, після чого зник у невідомому напрямку.

Місце злочину на вулиці Віа Неріно, 8 в центрі Мілана. Фото Il Giorno

Під час обшуку в апартаментах слідчі виявили документи з різними іменами та громадянствами, зокрема, румунський паспорт на ім’я Alexandru Adarici, що ускладнило ідентифікацію загиблого.

Наразі прокуратура Мілана вивчає записи з інших вуличних камер та аналізує ділові зв’язки загиблого. Слідство припускає, що мотив ймовірного вбивства може бути пов’язаний з професійною діяльністю Адаріча. Правоохоронці перевіряють контакти банкіра та з'ясовують деталі його останньої зустрічі.

Готель знаходиться в центральній частині району Чінкве Ві в Мілані. Фото Il Giorno

Що відомо про Олександра Адаріча

Олександр Євгенович Адаріч – український бізнесмен, політик. Народився 12 жовтня 1971 року у м. Павлоград, Дніпропетровській області.

У 1993 році закінчив Дніпропетровський інститут гірничої промисловості, за спеціальністю гірничий інженер-економіст, а у 1999 році — Харківський Державний Університет, за спеціальністю Фінанси та кредит.

Професійну діяльність Адаріч присвятив банківській сфері. У 1993 році він розпочав роботу економістом клірингового управління Павлоградської філії КБ "Приватбанк". З часом він посів місце першого заступника директора Харківського Головного Регіонального Управління КБ "Приватбанк" у м. Харкові.

У 2000 році Адаріч перейшов до АКІБ "Укрсиббанк", де працював на посаді заступника голови Правління та першого заступника голови Правління.

З 2002 по 2006 рік посідав посаду голови правління "УкрСиббанку". Під його керівництвом банк із регіонального став всеукраїнським і зайняв позиції лідера на ринку облігаційних позик в Україні. Після входження у 2005 році до капіталу АКІБ "Укрсиббанк" іноземного інвестора BNP Paribas Group, Олександр Адаріч обійняв посаду голови правління банку з іноземним капіталом.

У 2006 році Адаріча назвали одним зі 100 найкращих менеджерів України.

У період 2012–2013 років банкір став власником "СЕБ Банку" та "Ерсте Банку", на базі яких створив "Фідобанк". Також він контролював діяльність "Євробанку" та "Фідокомбанку". Згодом усі чотири фінансові установи були ліквідовані.

Протягом останніх років Адаріч обіймав посаду в девелоперській компанії Alfaro Real Estate, що розташована в Люксембурзі.

Олександр Адаріч

