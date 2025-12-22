Был хитрый план: раскрыта главная цель известных фото с раздетым Путиным

Российская пропаганда вышла за грань, публикуя фото с оголением Путина

Владимир Путин — российский президент, который находится у власти в РФ практически все время после развала Советского союза. Он — молодой и здоровый — сменил на должности "уставшего" и больного Бориса Ельцина. Этот образ крепкого лидера подхватила российская пропаганда и даже спустя три десятка лет продолжает его тиражировать.

Что стоит знать:

Фотографии Путина с голым торсом были сделаны в августе 2009 года во время его отдыха в Туве

Публикация должна была подчеркнуть образ "мачо" и его физическое превосходство над Медведевым

Эта медийная кампания служила сигналом о планах Путина вернуться на пост президента

"Телеграф" рассказывает, какой была главная цель известных фото с раздетым Путиным верхом на коне, которые в 2009 году распространили официальные российские медиа.

Путин с голым торсом — зачем и когда это было?

Фотографии с раздетым до пояса Путиным были официально опубликованы пресс-службой Кремля 3 августа 2009 года. В то время он был премьер-министром России, тогда как страну возглавлял Дмитрий Медведев.

Известно, что те фотографии Путина на коне с голым торсом, были сделаны во время его однодневного отдыха в глухой тайге. Кроме катания на лошади, Путин также занимался сплавом по реке Хемчик на резиновой лодке и рыбалкой.

Такие снимки на то время были "за гранью" даже для российской пропаганды, однако их решили обнародовать, чтобы подчеркнуть "образ мачо". Путина хотели показать здоровым крепким мужчиной "с бийцохой", на фоне вялого и квелого Медведева. Это был знак для всех — он еще вернется (к президентству, — ред.). Об этом в своем расследовании рассказало российское оппозиционное издание "Можем объяснить".

И вот была картинка, где он на лошади, гарцует, значит, с голым торсом, бицухой. Ну не было никогда такой идеи, вообще, такой опции, чтобы там Путин появлялся оголенным. Это было что-то за гранью. А тут вот он голый. Это казалось кринжом каким-то. И вот Громов (замруководителя АП, — ред.) настоял, говорит: "А почему бы нет? А давайте его тоже покажем". И вот вся страна увидела такого мощного президента с голым торсом. Главная идея была в чем? Что Путин он никогда не болеет, он здоров как бык, он силен, и он вернется главный редактор "Можем объяснить" Максим Гликин

Отметим, что российская пропаганда всегда работала на то, чтобы подчеркнуть имидж Путина, как здорового и сильного президента. Он у них никогда не болеет, не берет больничных, ведет здоровый образ жизни и занимается спортом. Однако, чем старше становится Путин, тем сложнее поддерживать этот имидж даже пропагандистским СМИ РФ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что появились новые подробности о состоянии здоровья Путина. Сутки провел в клинике и наврал журналистам.