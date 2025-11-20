Президент РФ заявил журналистам, что прошел ежегодное обследование

Владимир Путин — президент России, который в 2022 году напал на Украину и все это время ведет агрессивную полномасштабную войну. Украинцы ненавидят российского лидера и желают ему смерти, однако, как он недавно заявил, его здоровье в полном порядке.

"Телеграф" рассказывает, что известно о состоянии здоровья российского президента Путина.

С Путиным все хорошо только на словах?

Российские телеграмм-каналы 20 ноября распространили видео, на котором Владимир Путин рассказывает журналистам, что недавно прошел медицинское обследование. По его словам, с ним все хорошо, однако пришлось провести в клинике "двое суток". Похоже, даже здесь президент РФ не удержался, чтобы соврать, ведь то, как он описывает свое пребывание в клинике означает, что он был там всего сутки.

Только что проходил ежегодное обследование. Это заняло почти двое суток, с ночевкой в клинике. Пришел туда во второй половине дня, а вышел на следующий день. Слава Богу, все хорошо рассказал Путин

В сети есть много слухов и домыслов на тему состояния здоровья Путина. Так, еще в 2022 году в докладе американской разведки говорилось о том, что президент России лечился от рака, предположительно, щитовидной железы. Кроме того, в СМИ была информация, что российского лидера регулярно посещает хирург-онколог.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно про сына Вальки-стакан из Шепетовки. Приставила к нему "няньку" и вытаскивала из тюрьмы.