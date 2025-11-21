"Зарплата" 50 тысяч рублей в Донецке, дом от Путина и личная охрана: как сейчас живет беглый экс-премьер Азаров

Бывший украинский политик времен Януковича живет на подачках от российских властей

Николай Азаров, который был премьер-министром Украины, сбежал в Россию, как и его соратник Виктор Янукович. Там он неплохо устроился, живя на подачки от российских властей и став рупором российской пропаганды.

Что стоит знать:

Николай Азаров с 2014 года живет в России и является активным рупором пропаганды

Он получил особняк в Подмосковье от Управления делами президента РФ и обеспечен личной охраной ФСО

Азаров числится в Донецком горном институте и получает "зарплату" в 50 тысяч рублей

"Телеграф" рассказывает, что известно о жизни бывшего украинского политика Николая Азарова в России.

Политическое убежище и 50 соток земли

Николай Азаров сбежал в Россию в 2014 году, когда в Украине бушевал Евромайдан. Позже экс-премьер признавался, что получил в РФ политическое убежище лично по указанию Путина. Как выяснил расследовательский проект Explainer, в 2015 году Азаров получил 50 соток земли с особняком в селе Петрово-Дальнее от "Оздоровительного комплекса Рублево-Успенский", который находится в юрисдикции Управления делами президента РФ.

В 2018 году Николай Янович получил больше 1 млн рублей от пропагандистского телеканала "Россия", где участвовал в ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Азаров часто выступает "экспертом" на пропагандистских телешоу

Как выяснилось, "зарплату" Азаров получает и в Донецком горном институте, правда весьма скромную — всего 50 тысяч рублей в месяц. Правда, сложно представить, что 77-летний Николай Янович действительно ездит в Донецк из Подмосковья, чтобы преподавать студентам. К слову, в этом институте он сам руководил 30 лет назад — 1984 по 1995 годы. Однако сейчас на сайте учебного заведения нет никаких упоминаний, что он там действительно работает.

Также расследователи выяснили, что у Азарова в России есть личная охрана. Он совершил десятки звонков человеку из Федеральной службы охраны, которая занимается государственной охраной важных лиц и объектов. Им оказался Максим Поздняков, и он действительно — кадровый офицер ФСО.

Кроме того, выяснилось, что не бедствует и сын Азарова Алексей. Он в 2019 году стал собственником 146-метровой квартиры в Москве.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядят хоромы Людмилы Янукович в оккупированном Крыму. Этот особняк подарил ей Путин.