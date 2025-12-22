Був хитрий план: розкрито головну мету відомих фото з роздягненим Путіним

Російська пропаганда вийшла за межу, публікуючи фото з оголеним Путіним

Володимир Путін — російський президент, який перебуває при владі в РФ практично весь час після розвалу Радянського союзу. Він — молодий і здоровий — змінив на посаді "втомленого" та хворого Бориса Єльцина. Цей образ міцного лідера підхопила російська пропаганда і навіть через три десятки років продовжує його тиражувати.

Що варто знати:

Фотографії Путіна з голим торсом було зроблено у серпні 2009 року під час його відпочинку в Туві

Публікація знімків мала підкреслити образ "мачо" та його фізичну перевагу над Медведєвим

Ця медійна кампанія була сигналом про плани Путіна повернутися на пост президента

"Телеграф" розповідає, якою була головна мета відомих фото з роздягненим Путіним верхи на коні, які у 2009 році поширили офіційні російські медіа.

Путін із голим торсом — навіщо і коли це було?

Фотографії з роздягненим до пояса Путіним були офіційно опубліковані прес-службою Кремля 3 серпня 2009 року. На той час він був прем’єр-міністром Росії, тоді як країну очолював Дмитро Медведєв.

Відомо, що ті фотографії Путіна на коні з голим торсом були зроблені під час його одноденного відпочинку у глухій тайзі. Крім катання верхи, Путін також займався сплавом по річці Хемчик на гумовому човні та риболовлею.

Такі знімки на той час були "за гранню" навіть для російської пропаганди, проте їх вирішили оприлюднити, щоб підкреслити "образ мачо". Путіна хотіли показати здоровим міцним чоловіком "з бійцохою", на тлі млявого та кволого Медведєва. Це був знак для всіх – він ще повернеться (до президентства, – ред.). Про це у своєму розслідуванні розповіло російське опозиційне видання "Можем объяснить".

І ось була картинка, де він на коні, гарцує, значить, з голим торсом, біцухою. Ну не було ніколи такої ідеї, взагалі такої опції, щоб там Путін з’являвся оголеним. Це було щось за межею. А тут він голий. Це здавалося крінжем якимось. І ось Громов (заступник керівника АП, — ред.) наполіг, каже: "А чому б ні? А давайте його теж покажемо". І ось вся країна побачила такого потужного президента із голим торсом. Головна ідея була у чому? Що Путін ніколи не хворіє, він здоровий як бик, він сильний, і він повернеться головний редактор "Можем объяснить" Максим Глікін

Зазначимо, що російська пропаганда завжди працювала на те, щоб підкреслити імідж Путіна, як здорового і сильного президента. Він у них ніколи не хворіє, не бере лікарняних, веде здоровий спосіб життя та займається спортом. Проте, чим старшим стає Путін, тим складніше підтримувати цей образ навіть пропагандистським ЗМІ Росії.

Раніше "Телеграф" розповідав, що з’явилися нові подробиці щодо стану здоров’я Путіна. Добу провів у клініці та набрехав журналістам.