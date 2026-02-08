Проснулись: у россиян истерика из-за роста цен в магазинах, сколько стоят такие же продукты в Украине

Даже базовые покупки и привычные развлечения становятся недоступными для многих

Россияне стали массово сетовать на цены на различные товары, средства гигиены, многие услуги и даже билеты в кинотеатр. Некоторые жалуются, что им не по карману стали даже самые обычные продукты, и в итоге от них пришлось отказаться.

Что нужно знать:

Стоимость огурцов в РФ достигает около 600 рублей за килограмм, что значительно дороже, чем в Украине

Цены на сладости также выросли: коробка Raffaello в России стоит примерно как килограмм огурцов

Даже при недовольстве ростом цен часть россиян не связывает происходящее с войной против Украины

Подборку соответствующих видео в своем Telegram-канале публикует советник по вопросам повышения использования БПЛА на фронте Сергей Стерненко.

"Россияне в шоке от роста цен на продукты. Жалуются, что им приходится отказываться от такой роскоши, как огурцы, рыба, кофе, поездка на метро и поход в кинотеатр.Но все равно еще не понимают, что причина – их агрессия против Украины. За все придется заплатить", — пишет Стерненко.

В частности, россиян удивляют цены в магазинах на огурцы. Их стоимость сейчас составляет порядка 600 рублей за килограмм (это примерно 335 гривен).

Цены на огурцы в России

Для сравнения, в Украине огурцы обойдутся до 200 гривен за 1 кг.

Цены на огурцы в Украине

Также россияне недовольны ценами на сладости. Например, коробка "Raffaello" обойдется по цене килограмма огурцов — 600 рублей.

Цены на "Raffaello" в России

В Украине такая же коробка будет стоить 202 гривны.

Цены на "Raffaello" в Украине

Но помимо еды недовольны россияне еще и ценами на средтва личной гигиены. Дезодорант Old Spice обходится им в 500 рублей (примерно 280 гривен).

Цены на Old Spice в России

В украинских супермаркетах такой же дезодорант будет стоить от 120 гривен.

Цены на Old Spice в Украине

Также люди в России недовольны ценами на услуги. Некоторые отказались от такси, еды на вынос, от маникюра и много другого.

Ошарашивают их и цены на билеты в кинотеатрах. Если это зарубежный фильм, то цены будут стартовать от 900 рублей и могут доходить до нескольких тысяч рублей. В то время как билеты, например, на "Чебурашку" обойдутся в 375-400 рублей.

Цены на билеты в кино в России

Билеты на "Чебурашку" в России стоят дешевле

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что дефицит бюджета России уже пересек почти 40%. Сколько еще выдержит империя.