Нефтяные санкции бьют по России. Сколько агрессор потерял за год

Ценовые "качели" пробили существенную дыру в бюджете РФ

Запрет продажи нефтепродуктов, производимых из российского сырья, и снижение ценового потолка на российскую нефть серьезно ударили по экономике РФ. В 2025 году дефицит бюджета страны-агрессора вырос втрое.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он объяснил, что происходит на самом деле.

По его словам, перспективы понижения доходов были заложены в российский бюджет. И в начале 2025 года, когда среднегодовая цена на нефть составляла 70 долларов за баррель, дефицит оценивался где-то в 1,3 трлн рублей. В мае цена нефти упала до 57 долларов, поэтому российское правительство пересмотрело прогноз бюджета и дефицит подскочил до 3,8 трлн. Сегодня физический дефицит составляет 5 трлн рублей.

— Когда вы меня спрашиваете, сколько Россия недополучила денег, считайте: с 1,3 триллиона [дефицит бюджета вырос] до 5 триллионов. Приблизительно 3,5 трлн российских рублей – это 50 млрд долларов. Общий объем того, что россияне тратят на войну в этом году, — 135-140 млрд долларов. То есть, это треть. Существенно? Да, очень существенно, — говорит экономист.

Поэтому мы поддерживаем, как страна, любые вещи, связанные с ограничением россиян по продаже их нефти, потому что у РФ остался единственный на сегодняшний момент экспортный продукт, — подчеркнул Олег Пендзин.

