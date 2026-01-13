Россия закупила у Ирана оружия на миллиарды долларов. Среди приобретенного - даже ракеты

РФ начала это сотрудничество еще до начала полномасштабной войны

Иран продал России для ее войны против Украины ракет на 2,7 миллиарда долларов. Контракты с Москвой на поставку баллистических ракет и ракет класса "земля-воздух" Тегеран заключил в октябре 2021 года — незадолго до полномасштабного вторжения.

Что нужно знать:

С конца 2021 года Россия потратила более 4 миллиардов долларов на иранское оружие

Также Тегеран передал РФ технологии, благодаря которым она начала производство собственных дронов "Герань"

Кроме того, Иран поставил в РФ миллионы боеприпасов и снарядов

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновника, пожелавшего остаться анонимным. Закупки включали сотни баллистических ракет малой дальности Fath-360, около 500 других баллистических ракет малой дальности и около 200 ракет класса "земля-воздух", связанных с системами противовоздушной обороны.

Иран также поставил РФ миллионы боеприпасов и снарядов. Ожидается, что поставки оружия будут продолжены. Согласно оценкам, в общей сложности Россия потратила более 4 миллиардов долларов на иранскую военную технику с конца 2021 года.

Тегеран также передал России беспилотники "Шахед-136". Кроме того, страна поделилась с Россией технологиями, что позволило ей самой производить ударные дроны под названием "Герань-2" в рамках контракта на $1,75 млрд, подписанного в начале 2023 года.

Что известно о "шахеде"

Как сообщал "Телеграф", украинские фирмы помогли Ирану создавать дроны.