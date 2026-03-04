Один простой предмет — и жесткие полотенца снова как новые: что поместить в стиральную машину

Жесткие махровые полотенца – распространенная проблема, с которой сталкиваются после нескольких циклов стирки.

Ткань теряет мягкость, хуже впитывает воду и становится неприятной на ощупь. Многие объясняют это качеством изделия или износом, однако специалисты по уходу за домом отмечают: причина чаще всего кроется в неправильной стирке. Как смягчить полотенца, рассказывает "Телеграф".

Основная ошибка – использование кондиционера для белья. Если синтетические ткани хорошо реагируют на смягчители, то плотный хлопок, из которого производят полотенца, задерживает остатки средства в волокнах. Это приводит к накоплению налета, ухудшению поглощения влаги и постепенному уплотнению ткани. Со временем полотенца становятся жестче и теряют первоначальную структуру.

Эксперты советуют простой способ обновления мягкости без дополнительного замачивания. После стандартной стирки с небольшим количеством порошка полотенца следует поместить в сушильную машину вместе с несколькими теннисными мячами. При сушке они механически разбивают уплотненные участки, улучшают циркуляцию воздуха и разделяют волокна. В результате ткань становится более пушистой и объемной.

При отсутствии сушильной машины рекомендуется стирать полотенца без кондиционера, при необходимости добавляя немного лимонной кислоты или соды для устранения запахов. После завершения цикла желательно включить дополнительное полоскание, а перед сушкой тщательно встряхнуть каждое изделие, чтобы разрыхлить волокна. Правильный уход позволяет продлить срок службы полотенец и сохранить их мягкость без лишних затрат.