По пути в Давос с самолетом Трампа произошел инцидент. Прибудет ли политик на форум

Американский лидер уже во второй раз вылетел на форум

Самолет Air Force One с летящим на форум в Давос президентом США Дональдом Трампом был вынужден вернуться на базу Эндрюс из-за неисправности. По словам представителя Белого дома, во время полета у самолета возникла "незначительная проблема с электропроводкой".

Что нужно знать:

Трамп летит на Всемирный экономический форум в Давосе другим самолетом

На форуме соберутся около 3 тысяч участников из более чем 130 стран

Украина на мероприятии будет представлена на высшем уровне, но без президента Зеленского

Об этом сообщает CNN. Самолет с Трампом совершил разворот над Атлантическим океаном вблизи Монтока, штат Нью-Йорк, вблизи восточного края Лонг-Айленда.

Президент Трамп все же вылетел в Давос. Для этого он воспользовался запасным самолетом. Пресссекретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что после обнаружения "незначительной проблемы с электропроводкой" экипаж предыдущего самолета решил вернуться из соображений безопасности.

Самолет с Трампом успешно приземлился, вернувшись на базу Эндрюса. Президент США отправился в Давос запасным самолетом. Лица, сопровождающие американского президента, полетят двумя самолетами меньшего размера.

