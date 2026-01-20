Трамп забрал не только премию мира, но и "сокровища" Голлума, Тора, Гарри Поттера: смешные фотожабы

Американский лидер получил награду, изначально принадлежащую другому лауреату, что стало поводом для сотен мемов с героями фильмов и мультфильмов

По социальным сетям прокатилась волна мемов из-за одержимости президента США Дональда Трампа Нобелевской премией. Поводом для смеха стал подарок Трампу — Нобелевская медаль, которую венесуэльская оппозиционерка Мария Корина Мачадо получила в 2025 году за борьбу за демократию в Венесуэле, но решила передарить американскому главе.

Что нужно знать:

Трамп расстроился, что ему не присудили Нобелевскую премию мира "за прекращение 8 войн"

В сети появились мемы, где Трампу дарят награды персонажи фильмов и мультфильмов: Гарри Поттер, герои "Титаника" и другие

Шутки уже распространились по всему миру, превращая официальный подарок в объект юмора и сарказма

В этом материале "Телеграф" собрал в одну подборку мемы и шутки, которые пользователи социальных сетей создали на эту тему.

Следует напомнить, что в этом году Трампу не вручили Нобелевскую премию, которой он грезил. В связи с этим он заявил, что больше не чувствует "обязательства думать исключительно о мире". Об этом Трамп написал в письме, которое направил премьер-министру Норвегии Йонасу Гар Стере:

"Дорогой Йонас: учитывая, что ваша страна решила не присуждать мне Нобелевскую премию мира за прекращение 8 войн и более, я больше не чувствую обязательства думать исключительно о мире".

Однако лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо "передала" президенту США Дональду Трампу свою медаль Нобелевской премии мира в знак признания его преданности свободе венесуэльского народа.

Мачадо передала Трампу свою Нобелевскую награду

После этого сеть захлестнула волна шуток. В частности пользователи создали картинки с персонажами различных фильмов, где те дарят свои "награды" Дональду Трампу.

В числе персонажей оказались Гарри Поттер, который дарит Трампу свой кубок трех волшебников, белка из "Ледникового периода" со своим желудем, герои фильма "Титаник" с легендарным кулоном и "реквизитом", а также многие другие.

Гарри Поттер дарит Трампу свой кубок с турнира трех волшебников / Фото: Telegram "Баба і кіт"

Гарри Поттер дарит Трампу свой кубок с турнира трех волшебников / Фото: Telegram "Мемаграм"

Гарри Поттер дарит Трампу свой кубок с турнира трех волшебников / Фото: Telegram "Мемаграм"

Роуз из "Титаника" дарит кулон "Сердце океана" Трампу. Фото: Telegram "Мемаграм"

Джек Доусон из "Титаника" дарит дверь Трампу. Фото: Telegram "Мемаграм"

Белка из "Ледникового периода" дарит желудь Трампу. Фото: Telegram "Мемаграм"

Тор дарит молот Трампу. Фото: Telegram "Мемаграм"

Моисей дарит Трампу 10 заповедей / Фото: Соцсети/Скриншот

Премия Playboy для Трампа. Фото: Telegram "Мемаграм"

Milli Vanilli отдают "Грэмми" Трампу. Фото: соцсети

Статья о Трампе - мем. Фото: Соцсети

Барак Обама дарит свою медаль Дональду Трампу / Фото: Соцсети

Петр Порошенко и Дональд Трамп. Фото: Telegram "Мемаграм"

Кот отдает Трампу свою мышь. Фото: Telegram "Мемаграм"

Трамп получил билет на шоколадную фабрику Вилли Вонка / Фото: Соцсети

Танос дарит перчатку Трампу. Фото: соцсети

Смерть отдает Трампу свою косу. Фото: соцсети

Голлум на месте Трампа. Фото: соцсети

Что предшествовало

Политики Норвегии назвали "абсурдным" решение лидера венесуэльской оппозиции Марии Корины отдать Дональду Трампу медаль Нобелевской премии мира. Нобелевский центр мира, расположенный в Норвегии, заявил, что "медаль может менять владельцев, но титул лауреата Нобелевской премии мира нельзя передать". Норвежские политики также выразили несогласие с действиями Мачадо.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Трамп снова заговорил о Зеленском и картах и вызвал шутки в сети.