Трамп забрал не только премию мира, но и "сокровища" Голлума, Тора, Гарри Поттера: смешные фотожабы

Анастасия Мокрик
Читати українською
Дональд Трамп Новость обновлена 20 января 2026, 13:42
Дональд Трамп. Фото Коллаж "Телеграфа"

Американский лидер получил награду, изначально принадлежащую другому лауреату, что стало поводом для сотен мемов с героями фильмов и мультфильмов

По социальным сетям прокатилась волна мемов из-за одержимости президента США Дональда Трампа Нобелевской премией. Поводом для смеха стал подарок Трампу — Нобелевская медаль, которую венесуэльская оппозиционерка Мария Корина Мачадо получила в 2025 году за борьбу за демократию в Венесуэле, но решила передарить американскому главе.

Что нужно знать:

  • Трамп расстроился, что ему не присудили Нобелевскую премию мира "за прекращение 8 войн"
  • В сети появились мемы, где Трампу дарят награды персонажи фильмов и мультфильмов: Гарри Поттер, герои "Титаника" и другие
  • Шутки уже распространились по всему миру, превращая официальный подарок в объект юмора и сарказма

В этом материале "Телеграф" собрал в одну подборку мемы и шутки, которые пользователи социальных сетей создали на эту тему.

Следует напомнить, что в этом году Трампу не вручили Нобелевскую премию, которой он грезил. В связи с этим он заявил, что больше не чувствует "обязательства думать исключительно о мире". Об этом Трамп написал в письме, которое направил премьер-министру Норвегии Йонасу Гар Стере:

"Дорогой Йонас: учитывая, что ваша страна решила не присуждать мне Нобелевскую премию мира за прекращение 8 войн и более, я больше не чувствую обязательства думать исключительно о мире".

Однако лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо "передала" президенту США Дональду Трампу свою медаль Нобелевской премии мира в знак признания его преданности свободе венесуэльского народа.

Мачадо и Дональд Трамп
Мачадо передала Трампу свою Нобелевскую награду

После этого сеть захлестнула волна шуток. В частности пользователи создали картинки с персонажами различных фильмов, где те дарят свои "награды" Дональду Трампу.

В числе персонажей оказались Гарри Поттер, который дарит Трампу свой кубок трех волшебников, белка из "Ледникового периода" со своим желудем, герои фильма "Титаник" с легендарным кулоном и "реквизитом", а также многие другие.

Гарри Поттер и Дональд Трамп
Гарри Поттер дарит Трампу свой кубок с турнира трех волшебников / Фото: Telegram "Баба і кіт"
Гарри Поттер и Дональд Трамп
Гарри Поттер дарит Трампу свой кубок с турнира трех волшебников / Фото: Telegram "Мемаграм"
Гарри Поттер и Дональд Трамп
Гарри Поттер дарит Трампу свой кубок с турнира трех волшебников / Фото: Telegram "Мемаграм"
Роуз из Титаник и Дональд Трамп
Роуз из "Титаника" дарит кулон "Сердце океана" Трампу. Фото: Telegram "Мемаграм"
Джек Доусон и Дональд Трамп
Джек Доусон из "Титаника" дарит дверь Трампу. Фото: Telegram "Мемаграм"
Белка из Ледникового периода и Дональд Трамп
Белка из "Ледникового периода" дарит желудь Трампу. Фото: Telegram "Мемаграм"
Тор и Дональд Трамп
Тор дарит молот Трампу. Фото: Telegram "Мемаграм"
Моисей и Дональд Трамп
Моисей дарит Трампу 10 заповедей / Фото: Соцсети/Скриншот
Дональд Трамп
Премия Playboy для Трампа. Фото: Telegram "Мемаграм"
Milli Vanilli и Трамп
Milli Vanilli отдают "Грэмми" Трампу. Фото: соцсети
Дональд Трамп
Статья о Трампе - мем. Фото: Соцсети
Обам а и Дональд Трамп
Барак Обама дарит свою медаль Дональду Трампу / Фото: Соцсети
Петр Порошенко и Дональд Трамп
Петр Порошенко и Дональд Трамп. Фото: Telegram "Мемаграм"
Кот и Дональд Трамп
Кот отдает Трампу свою мышь. Фото: Telegram "Мемаграм"
Трамп и шоколадная фабрика
Трамп получил билет на шоколадную фабрику Вилли Вонка / Фото: Соцсети
Танос и Дональд Трамп
Танос дарит перчатку Трампу. Фото: соцсети
Дональд Трамп
Смерть отдает Трампу свою косу. Фото: соцсети
Дональд Трамп
Голлум на месте Трампа. Фото: соцсети

Что предшествовало

Политики Норвегии назвали "абсурдным" решение лидера венесуэльской оппозиции Марии Корины отдать Дональду Трампу медаль Нобелевской премии мира. Нобелевский центр мира, расположенный в Норвегии, заявил, что "медаль может менять владельцев, но титул лауреата Нобелевской премии мира нельзя передать". Норвежские политики также выразили несогласие с действиями Мачадо.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Трамп снова заговорил о Зеленском и картах и вызвал шутки в сети.

