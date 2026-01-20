Трамп забрал не только премию мира, но и "сокровища" Голлума, Тора, Гарри Поттера: смешные фотожабы
Американский лидер получил награду, изначально принадлежащую другому лауреату, что стало поводом для сотен мемов с героями фильмов и мультфильмов
По социальным сетям прокатилась волна мемов из-за одержимости президента США Дональда Трампа Нобелевской премией. Поводом для смеха стал подарок Трампу — Нобелевская медаль, которую венесуэльская оппозиционерка Мария Корина Мачадо получила в 2025 году за борьбу за демократию в Венесуэле, но решила передарить американскому главе.
Что нужно знать:
- Трамп расстроился, что ему не присудили Нобелевскую премию мира "за прекращение 8 войн"
- В сети появились мемы, где Трампу дарят награды персонажи фильмов и мультфильмов: Гарри Поттер, герои "Титаника" и другие
- Шутки уже распространились по всему миру, превращая официальный подарок в объект юмора и сарказма
В этом материале "Телеграф" собрал в одну подборку мемы и шутки, которые пользователи социальных сетей создали на эту тему.
Следует напомнить, что в этом году Трампу не вручили Нобелевскую премию, которой он грезил. В связи с этим он заявил, что больше не чувствует "обязательства думать исключительно о мире". Об этом Трамп написал в письме, которое направил премьер-министру Норвегии Йонасу Гар Стере:
"Дорогой Йонас: учитывая, что ваша страна решила не присуждать мне Нобелевскую премию мира за прекращение 8 войн и более, я больше не чувствую обязательства думать исключительно о мире".
Однако лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо "передала" президенту США Дональду Трампу свою медаль Нобелевской премии мира в знак признания его преданности свободе венесуэльского народа.
После этого сеть захлестнула волна шуток. В частности пользователи создали картинки с персонажами различных фильмов, где те дарят свои "награды" Дональду Трампу.
В числе персонажей оказались Гарри Поттер, который дарит Трампу свой кубок трех волшебников, белка из "Ледникового периода" со своим желудем, герои фильма "Титаник" с легендарным кулоном и "реквизитом", а также многие другие.
Что предшествовало
Политики Норвегии назвали "абсурдным" решение лидера венесуэльской оппозиции Марии Корины отдать Дональду Трампу медаль Нобелевской премии мира. Нобелевский центр мира, расположенный в Норвегии, заявил, что "медаль может менять владельцев, но титул лауреата Нобелевской премии мира нельзя передать". Норвежские политики также выразили несогласие с действиями Мачадо.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Трамп снова заговорил о Зеленском и картах и вызвал шутки в сети.