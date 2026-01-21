На шляху у Давос з літаком Трампа стався інцидент. Чи прибуде політик на форум

Американський лідер вже вдруге вилетів на форум

Літак Air Force One з президентом США Дональдом Трампом, що летів на форум у Давос, був змушений повернутися на базу Ендрюс через несправність. За словами представника Білого дому, під час польоту у літака виникла "незначна проблема з електропроводкою".

Що треба знати:

Трамп полетів на Всесвітній економічний форум у Давосі іншим літаком

На форумі зберуться близько 3 тисяч учасників із понад 130 країн

Україна на заході буде представлена на вищому рівні, але без президента Зеленського

Про це повідомляє CNN, літак з Трампом зробив розворот над Атлантичним океаном поблизу Монтока, штат Нью-Йорк, поблизу східного краю Лонг-Айленда.

Президент Трамп все ж вилетів до Давосу. Для цього він скористався запасним літаком. Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що після виявлення "незначної проблеми з електропроводкою" екіпаж попереднього літака вирішив повернутися з міркувань безпеки.

Літак Трампа, в якому була несправність, успішно приземлився на базі Ендрюс. Президент США вирушив до Давосу запасним літаком. Особи, які супроводжують американського президента, полетять двома літаками меншого розміру.

Нагадаємо, рік тому, 20 січня 2025 року Трамп вдруге став президентом США. "Телеграф" зібрав ТОП-5 його головних обіцянок та розповів, чи вдалося йому хоч щось за рік президентства.