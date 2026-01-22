Украина – только повод? Почему Трамп хочет ударить по "лицемерной" Европе
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
США не устраивает быстрое падение цен на нефть.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может ввести 500% экспортные пошлины против европейских стран, покупающих российские энергоносители. Тем самым он лишит Россию одного из каналов сбыта нефти и газа, а также поможет американским производителям углеводородов.
Что нужно знать:
- Европейцы до сих пор покупают российские нефть и газ
- Россияне продают свою нефть 30 долларов за баррель и демпингуют
- Соединенным Штатам выгодно выбросить Россию с нефтегазового рынка
Об этом в интервью YouTube-каналу Телеграф UA рассказал экономист, политтехнолог и управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний.
По его словам, цена нефти падает слишком быстро, что не выгодно американским производителям. При этом Россия демпингует и продает нефть по 30 долларов за баррель, сбивая мировую цену черного "золота".
— И поэтому нужно сделать так, чтобы, во-первых, ее не было [на мировом рынке], чем США занимаются, и сейчас по всему миру ловят танкеры, — говорит эксперт. — И следующее — надавить на европейцев, лицемерно рассказывающих, как поддерживают Украину, а при этом продолжают покупать не только нефть, газ и черную металлургию, — они продолжают покупать аграрную продукцию, удобрения и многое другое.
По мнению политолога, американцы будут давить на Европу не из-за любви к Украине, а чтобы привести их в такое состояние, которое отвечает интересам США.
— Я не исключаю этого, но этот вопрос не связан напрямую с Украиной. Это антураж, когда есть повод. А причина как раз в том, что слишком быстро падают цены на нефть, американским производителям это не нужно, — подытожил Тарас Загородний.
Напомним, ранее он рассказал "Телеграфу", почему США задержали российский танкер и вводят санкции против РФ.