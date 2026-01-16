Не для нефти? Дипломат объяснил, зачем на самом деле Трампу Гренландия

Заявления о России и Китае – это лишь обоснование для усиления контроля над островом, считает эксперт

Президент США Дональд Трамп хочет получить Гренландию Он неоднократно заявлял о желании купить самый большой на планете остров, затем придумывал другие причины, почему Гренландия должна стать частью его страны. Но настоящая причина только одна.

Что нужно знать:

По мнению Веселовского, речь идет не о немедленной добыче ресурсов, а о стратегическом владении территорией

Реальная добыча в Гренландии усложнена

США уже имеют военную базу на острове и способны быстро усилить свое присутствие в регионе

Дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины, представитель Украины при ЕС в 2008-2010 годах Андрей Веселовский в интервью OBOZ.UA объяснил, что США просто стремятся иметь Гренландию. Он отметил, что говорить об использовании острова в качестве сырьевой базы рано.

Он сравнил ситуацию со своим опытом в Гвинее, когда и украинцы, и американцы добывали бокситы. В Украине их обогащали и производили алюминий, а США просто вывозили в свою страну, где накапливали.

Вот это сегодня Соединенные Штаты хотят сделать с Гренландией. Реальная добыча там сейчас маловероятна. Причин много. Жесткое экологическое законодательство. Прямой запрет на разведку урана. Даже если уран встречается как сопутствующий элемент, разработка запрещена. Плюс километровый, а кое-где и полуторакилометровый ледовый покров. Андрей Веселовский, чрезвычайный и полномочный посол Украины, представитель Украины при ЕС в 2008-2010 годах

Более того, он отметил, что менее 15% территории Гренландии исследованы, поэтому реальных оценок гипотетических запасов нет. "Логика проста: забрать навсегда и положить в амбар. А там посмотрим, понадобится или нет", — так объясняет дипломат мотивы американцев. Отметим, что под ледниками Гренландии потенциально могут быть большие запасы нефти и газа, но страна на 50 лет прекратила разведку из-за вопросов экологии и экономической целесообразности.

Расположение Гренландии в отношении США

Веселовский также говорит, что разговоры Трампа о якобы китайских кораблях и российских подлодках или рассказы, что Дания "украла" остров — просто поиск поводов. Это классическое имперское обоснование: "Мы все равно заберем. Лучше мирно", — акцентирует он.

Что касается возможностей США, то на острове уже есть американская база. Несмотря на то, что площадь Гренландии втрое больше Украины, там всего около 100 км дорог.

Построить еще одну или две базы – вопрос времени и денег. Через два года можно полностью закрыть военную компоненту. Плюс совместное патрулирование с Канадой, Великобританией, Исландией. Все можно восстановить через несколько месяцев. Андрей Веселовский, чрезвычайный и полномочный посол Украины, представитель Украины при ЕС в 2008-2010 годах

Отметим, что заявления Трампа о якобы кораблях России и Китая в водах вокруг острова на днях опровергли дипломаты из Северной Европы, имеющие доступ к данным разведки НАТО.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Гренландии отверг желание Трампа о переходе под контроль США. Союзники планируют разместить свои войска на острове, однако речь идет о небольшом количестве.