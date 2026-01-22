Україна — лише привід? Чому Трамп хоче вдарити по "лицемірній" Європі

США не влашовує швидке падіння ціни нафти

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп може запровадити 500% експортні мита проти європейських країн, які купують російські енергоносії. Тим самим він позбавить Росію одного з каналів збуту нафти та газу, а також допоможе американським виробникам вуглеводнів.

Що треба знати:

Європейці досі купують російські нафту і газ

Росіяни продають свою нафту 30 доларів за барель і демпінгують

Сполученим Штатам вигідно викинути Росію з нафтогазового ринку

Про це в інтерв'ю YouTube-каналу Телеграф UA розповів економіст, політтехнолог і керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній.

За його словами, ціна нафти падає занадто швидко, що не вигідно американським виробникам. При цьому Росія демпінгує і продає нафту по 30 доларів за барель, збиваючи світову ціну чорного "золота".

— І тому треба зробити так, щоб, по-перше, її не було [на світовому ринку], чим США займаються, і зараз по всьому світу ловлять [підсанкційні] танкери, — каже експерт. — І наступне — натиснути на європейців, які лицемірно розповідають, як підтримують Україну, а при цьому продовжують купувати не тільки нафту, газ і чорну металургію, — вони продовжують купувати аграрну продукцію, добрива та багато чого іншого.

На думку політолога, американці будуть тиснути на Європу не через любов до України, а щоб привести їх в такий в стан, який відповідає інтересам США.

— Я не виключаю цього, але це питання не пов'язане безпосередньо з Україною. Це антураж, коли є привід. А причина якраз в тому, що занадто швидко падають ціни на нафту, американським виробникам це не потрібно, — підсумував Тарас Загородній.

