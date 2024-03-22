Теракт в Москве: кровавые события в Crocus City Hall напоминают про "Норд-Ост" 22-летней давности

Споры о том, что повлекло гибель более сотни человек, продолжаются до сих пор

В пятницу, 22 марта, вечером в концертном зале Crocus City Hall в Красногорске в Подмосковье произошла стрельба, унесшая жизни десятков человек. Российская сторона намекает на "украинский след" теракта, а "Телеграф" вспомнил события 22-летней давности — теракт на Дубровке.

23 октября 2002 года группа вооруженных боевиков с 23-летним Мовсаром Бараевым во главе захватила 916 заложников – зрителей, работников театра и актеров труппы мюзикла "Норд-Ост". Они выдвигали требование вывести российские войска из Чечни.

Мовсар Бараев не скрывал лицо, он "пришел умирать"

Через три дня переговоров российские силовики пошли на штурм здания, рассеяв перед этим "снотворный" газ неизвестного происхождения. В результате погибли 130 заложников и все боевики.

Позже заложники говорили, что после начала штурма чеченцы еще минут 20 отстреливались. Они могли успеть взорвать здание, понимая, что погибнут. Но почему-то не стали этого делать.

В 2018 году Владимир Путин признался, что приказ штурмовать здание, рассеявший тот же смертельный газ, отдал именно он.

Шанс на переговоры

Вторая чеченская война завершилась еще в 1999 году, войска РФ взяли под контроль Чечню, а Аслан Масхадов, Шамиль Басаев и другие полевые командиры перешли в режим подпольной борьбы. Этот теракт был для них едва ли не последним шансом заставить руководство России пойти на переговоры.

Первый вопрос, на который сегодня нет ответа — как 40 вооруженных людей на трех автобусах смогли легко передвигаться по центру Москвы, а потом проникнуть в здание? Тем более что до этого они устроили теракт — подрыв автомобиля возле ресторана McDonalds.

Тогда журналисты "Коммерсанта" выразили сомнение в официальной версии даже теракта у МакДональдса, но дальше было больше.

Они некоторое время присматривались к развлекательным площадкам города.

После захвата здания в руках боевиков оказались более 900 человек, из которых более сотни — дети. Им приказали не геройствовать, делать все, что скажут. И тут же начали минировать здание. В зрительном зале установили бомбы в корпусах от газовых баллонов, замкнули их в единую цепь и подключили к специальному устройству, которое должно было инициировать взрыв. Женщины-смертницы сели в зрительном зале между заложниками.

Среди 40 террористов были и женщины, и мужчины от 18 лет.

В первое время после захвата здания некоторым заложникам удалось скрыться. Некоторым позволили позвонить родным по мобильному с предупреждением: при попытке штурма здания они расстреляют 10 заложников за каждого убитого чеченца.

Один из заложников, Марат Абдрахимов, позже вспоминал: "Боевики говорили: "Мы всегда ведем себя корректно. Единственное просим: ведите себя как заложники. Все, что вам нужно, мы вам дадим". Туалетов не было, все мы ходили в оркестровую яму, и мальчики, и девочки. Говорили: "Хорошее отношение мы вам гарантируем, но если будете делать глупости, типа попытаетесь сбежать, нам придется стрелять ".

Главной их целью было вывести российские власти на переговоры и потребовать убрать российскую армию из Чечни. Путин созвал совещание в Кремле. А к заложникам и повстанцам приезжали Иосиф Кобзон, журналистка Анна Политковская, известный врач Леонид Рошаль, президент Ингушетии Руслан Аушев, работники Красного Креста и журналисты. А власти отвлекали внимание и готовили штурм – силовики три дня тренировали взятие похожего здания дома культуры "Меридиан" на метро Калужская.

Вечером 25 октября – то есть через двое суток после захвата – Бараеву даже пообещали встречу с полномочным представителем президента РФ в Южном федеральном округе Виктором Казанцевым, что было бы чрезвычайным достижением. Но состояться ей не суждено — утром 26 октября силовики начали штурм. Российские власти, как всегда, соврали.

Смерть в прямом эфире

События "Норд-Оста" привлекли внимание мирового сообщества. В России телеканалы устроили марафон, показывая практически в режиме онлайн все, что происходило вокруг здания. Русские были напуганы и растеряны. Внутри здания тоже росло напряжение. К тому времени несколько человек из заложников были расстреляны, часть, среди которых была беременная женщина, боевики отпустили.

Тогда кто угодно, кто освободил бы общество от безумного трехдневного напряжения и бессилия, стал бы национальным героем. Путин готовился им стать, но все пошло не по плану.

На третий день силовики пошли на штурм, перед тем применив газ, который должен был усыпить всех, кто находился в здании. Через несколько дней после штурма министр здравоохранения Юрий Шевченко заявил, что для нейтрализации террористов "был применен состав на производных фентанила", который не мог привести к смерти. Но привел.

Людей выносили в полубессознательном и бессознательном состоянии. Все боевики были уничтожены, хотя они могли бы дать важную информацию следствию.

Людей выносили в бессознательном состоянии, было непонятно, кто жив, а кто – нет

По официальным данным, в результате теракта в театральном центре на Дубровке погибли 130 человек — большая часть из них как раз после начала штурма. Споры о том, что именно повлекло их гибель — применение газа, неквалифицированная помощь или стечение обстоятельств, продолжаются до сих пор. Более того: из-за того, что российские власти не раскрыли действующее вещество, пострадавшим не могли вовремя оказать квалифицированную помощь. И некоторые из них до сих пор страдают последствиями этого отравления — головными болями, проблемами с памятью, зрением.

Результатом теракта на Дубровке и огромной огласки событий из-за российских и мировых СМИ стало то, что руководители протестного движения Чечни – полевые командиры Шамиль Басаев, Герихан Дудаев, Аслан Масхадов и Хасан Закаев стали де-факто нелегитимными для США. Ведь всем известно отношение американцев, да и всего цивилизованного мира к терроризму.