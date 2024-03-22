Россиян предупреждали: у Зеленского, в ГУР и русские добровольцы сделали заявления про теракт в Подмосковье

В истории России подобный теракт далеко не первый

В Украине прокомментировали теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл". Наше государство не имеет никакого отношения к стрельбе и пожару, но это вполне может быть намеренной провокацией Путина.

С таким мнение выступили в ГУР МО Украины, а также в легионе "Свобода России". Михаил Подоляк в свою очередь подчеркнул, что у Украины есть куда тратить свои ресурсы.

Позиция Украины

Советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина не причастна к теракту в Подмосковье. В свою очередь он намекнул, что подобные действия — обычная практика для путинских спецслужб, приведя в пример "Каширское шоссе", "Норд-Ост", которым называют теракт на Дубровке в Москве в октябре 2002 года. Также советник главы ОП отметил, что Украина никогда не прибегала к подобным террористическим методам и прибегать не намерена.

"Украина абсолютно точно не причастна к этим событиям. Во-первых, потому, что у нас есть интенсивная война с Россией. Во-вторых, Украина никогда не применяла террористические методы войны, терроризм как метод ведения войны, в отличие от Российской Федерации. В-третьих, задолго до этого теракта представители иностранных стран, которые находятся в Москве, предупреждали своих граждан о возможных терактах", — отметил Михаил Подоляк.

Он добавил, что подобными действиями власти России пытаются запугать местное население, чтобы в дальнейшем его можно было легче мобилизовать, а также, чтобы продолжать оправдывать войну против Украины.

В ГУР МО Украины и вовсе назвал теракт в Подмосковье "сознательной провокацией путинского режима". Также в ведомстве напомнили, что иностранные представители действительно предупреждали о том, что в Москве возможны в ближайшее время провокации.

"Это сознательная провокация спецслужб Путина, о которой предупреждала международное сообщество. Кремлевский тиран начинал с этого свою карьеру и такими же преступлениями против собственных граждан хочет ее завершить", — сказал представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в комментарии "Украинской правде".

Позиция российских добровольцев

После стрельбы и возгорания "Крокус Сити Холла" в легионе "Свобода России" сделали заявление. Российские добровольцы заявили, что теракт был заранее спланирован. И не кем либо, а самим диктатором Владимиром Путиным. В легионе отметили, что уже "сталкивались с подобными проявлениями кремлевской диктатуры" и не удивлены "очередной кровавой провокацией".

"Теракт готовился. Его медийное освещение — тоже. Подчеркнем, что Легион не воюет с мирными россиянами. "Рязанский сахар" — метод силовиков Путина, который мы не поддерживаем и против которого ведем борьбу", — сказано в официальном заявлении Легиона.

Представитель Русского добровольческого корпуса в комментарии СМИ также заявил, что добровольцы не причастны к теракту в Подмосковье.

"Конечно же, это точно не мы", — заявили в РДК.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в США прокомментировали стрельбу в российском "Крокус Сити Холл". По их информации, Украина не причастна к теракту.