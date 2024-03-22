Теракт у Москві: криваві події в Crocus City Hall нагадують про "Норд-Ост" 22-річної давнини

Суперечки про те, що спричинило загибель десятків людей, тривають і досі

У п’ятницю, 22 березня, увечорі в концертному залі Crocus City Hall у Красногорську в Підмосков’ї сталася стрілянина, яка забрала життя десятків людей. Російська сторона натякає на "український слід" теракту, а "Телеграф" згадав події 22-річної давнини — теракт на Дубровці.

23 жовтня 2002 року група озброєних бойовиків з 23-річним Мовсаром Бараєвим на чолі захопила 916 заручників – глядачів, працівників театру і акторів трупи мюзиклу "Норд-Ост". Вони висували вимогу — вивести російські війська з Чечні.

Мовсар Бараєв не приховував обличчя, він прийшов вмирати

Через три дні перемовин російські силовики пішли на штурм будівлі, розпорошивши перед цим "снодійний" газ невідомого походження. В результаті загинуло 130 заручників і всі бойовики.

Пізніше заручники казали, що після початку штурму чеченці ще хвилин 20 відстрілювалися. Вони могли встигнути підірвати будівлю, розуміючи, що загинуть. Але чомусь не стали цього робити.

2018 року Володимир Путін зізнався, що наказ штурмувати будівлю, розпорошивши той самий смертельний газ, віддав саме він.

Шанс на перемовини

Друга чеченська війна завершилася ще 1999 року, війська РФ взяли під контроль Чечню, а Аслан Масхадов, Шаміль Басаєв та інші польові командири перейшли в режим підпільної боротьби. Цей теракт був для них чи не останнім шансом змусити керівництво Росії піти на перемовини.

Перше запитання, на яке сьогодні нема відповіді — як 40 озброєних людей на трьох автобусах змогли легко пересуватися центром Москви, а потім проникнути у будівлю? Тим більше, що до того вони влаштували теракт — підрив автівки біля ресторану McDonalds.

Тоді журналісти "Комерсанту" висловили сумнів у офіційній версії навіть теракту у МакДональдса, але далі було більше..

Вони деякий час придивлялись до розважальних майданчиків міста.

Після захоплення будівлі в руках бойовиків опинилось понад 900 людей, з яких понад сотню — діти. Їм наказали не геройствувати, робити все, що скажуть. Й одразу ж почали мінувати будівлю. У глядацькому залі встановили бомби в корпусах від газових балонів, замкнули їх у єдиний ланцюг і підключили до спеціального пристрою, що мав ініціювати вибух. Жінки-смертниці сіли в глядацькій залі поміж заручниками.

Серед 40 терористів були і жінки, і чоловіки віком від 18 років

У першу годину після захоплення будівлі деяким заручникам вдалось втекти. Комусь навіть дозволили зателефонувати рідним по мобільному з попередженням: під час спроби штурму будівлі вони розстріляють 10 заручників за кожного вбитого чеченця.

Один із заручників, Марат Абдрахімов, пізніше згадував: "Бойовики казали: "Ми завжди поводимось коректно. Єдине просимо: поводьтеся як заручники. Все, що вам треба, ми вам дамо". Туалетів не було, всі ми ходили в оркестрову яму, і хлопчики, і дівчатка. Казали: "Хороше ставлення ми вам гарантуємо, але якщо будете робити дурниці, типу спробуєте втекти, нам доведеться стріляти".

Головною їхньою метою було вивести російську владу на перемовини і вимагати прибрати російську армію із Чечні. Путін скликав безпекову нараду в Кремлі. А до заручників і повстанців приїздили Йосип Кобзон, журналістка Ганна Політковська, відомий лікар Леонід Рошаль, президент Інгушетії Руслан Аушев, працівники Червоного Хреста та журналісти. А влада відволікала увагу і готувала штурм – силовики три дні тренувались брати штурмом схожу будівлю будинку культури "Меридіан" на метро Калузька.

Увечері 25 жовтня – тобто через дві доби після захоплення – Бараєву навіть пообіцяли зустріч із повноважним представником президента РФ у Південному федеральному окрузі Віктором Казанцевим, що було б надзвичайним досягненням. Але відбутися їй не судилося — уранці 26 жовтня силовики почали штурм. Російська влада, як завжди, збрехала.

Смерть у прямому ефірі

Події "Норд-Осту" привернули увагу світової спільноти. В Росії телеканали влаштували марафон, показуючи практично в режимі онлайн все, що відбувалось навколо будівлі. Росіяни були налякані і розгублені. Всередині будівлі теж зростало напруження. На той час декілька людей із числа заручників були розстріляні, частину, серед яких була вагітна, бойовики відпустили.

Але будь-хто, хто звільнив би соціум від шаленого триденного напруження та безсилля, став би національним героєм. Путін готувався ним стати, однак все пішло не за планом.

На третій день силовики пішли на штурм, перед тим застосувавши газ, який мав приспати всіх, хто перебував у будівлі. Через кілька днів після штурму міністр охорони здоров'я Юрій Шевченко заявив, що для нейтралізації терористів "був застосований склад на похідних фентанілу", який не міг призвести до смерті. Але призвів.

Людей виносили у напівпритомному стані. Всіх бойовиків знищили, хоча вони могли б дати важливу інформацію слідству.

Людей виносили у непритомному стані, було не зрозуміло, хто живий, а хто - ні

За офіційними даними, внаслідок теракту в театральному центрі на Дубровці загинуло 130 людей — більша частина з них якраз після початку штурму. Суперечки про те, що саме спричинило їхню загибель — застосування газу, некваліфікована допомога чи збіг обставин, тривають і досі. Більше того: через те, що російська влада не розкрила діючу речовину, постраждалим не могли вчасно надати кваліфіковану допомогу. І деякі з них досі страждають від наслідків того отруєння — головні болі, проблеми з пам’яттю, зором.

Результатом теракту на Дубровці і величезного розголосу подій через російські та світові ЗМІ стало те, що очільники протестного руху Чечні – польові командири Шаміль Басаєв, Герихан Дудаєв, Аслан Масхадов та Хасан Закаєв стали де-факто нелегітимними для США. Адже всім відоме ставлення американців до тероризму.