Реалии Чернобыльской зоны: легендарные гигантские сомы, оккупанты в фотоловушках и "военные" болота

Чернобыльская зона – территория Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника – цветет, зеленеет и живет своей жизнью. Какиой именно — расспросили в заповеднике

В СМИ часто появляются милые фото животных, птиц или редких растений из Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Как чувствует себя все живое в зоне отчуждения, сильно ли навредили россияне, о самоселах, удивительных для нашей территории хищниках и легендарных двухметровых сомах — об этом "Телеграф" расспросил начальника научного отдела Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника Дениса Вишневского.

Чернобыль мистический

— Сейчас в Чернобыле хорошо, — говорит Денис Вишневский. — Цветут подснежники, нарциссы. Вот только в зоне отчуждения всегда есть специфическое чувство. Уже четверть века здесь и не могу привыкнуть.

В детстве видел мультфильм "Будет ласковый дождь" по рассказу Рэя Брэдбери. Там речь о том, что произошла ядерная война, люди погибли. А умное здание автоматически каждое утро включает свет, готовит завтраки, убирает — живет в заданном пропавшими людьми ритме.

Денис Вишневский в зоне отчуждения

У нас каждый год, начиная с марта, появляются подснежники во дворах заброшенных домов. Хотя в некоторых из них уже упала крыша или они полностью разрушены. А нарциссы и тюльпаны сходят ровными рядочками, как были посажены когда-то. Летом — мальвы, которые люди когда-то сажали у калиток. И каждый раз возникает аналогия с тем мультфильмом.

Но это единственная мистика. Даже когда ездили по заповеднику ночью на учет сов и волчьих лигов, парковали автомобиль возле кладбищ, жуткого ощущения не было.

Заброшенная усадьба в Чернобыльской зоне

Самоселы никогда не были брошены

Лет 15 назад я проводил строительство — собирал информацию о людях, которые вернулись жить в Чернобыльскую зону. Уже тогда их средний возраст был 70 лет. Большинства просто уже нет.

Мужчины часто отходят первыми. В селе Опачичи была целая улица, где жили только женщины. Кто-то ушел [в засветы], кого-то совсем стариками забрали дети.

Хотя в свое время я видел кучу документации на любой случай, связанный с самоселами. Когда работал в службе мониторинга, раз или два в месяц автобус организованно возил их на базар, в банки и т.д. Затем к ним приезжал автомагазин с продуктами. К ним регулярно приезжают сотрудники полиции, есть специальная бригада скорой помощи, работающая только по самоселам. Доставку пенсии также обеспечивают.

"У нас каждый год, начиная с марта, появляются подснежники во дворах заброшенных усадеб", – рассказывает эколог

Есть инструкции на все случаи: если кто-то умрет — кто выдает доски, кто делает гроб, кто дает машину… Все регламенты были расписаны. Этих людей никто никогда не бросал, они все равно были под наблюдением. Вернуться — это было их решение.

В 1990-е годы в зоне отчуждения было научно-исследовательское сельское хозяйство. Неофициально мы назвали его "колхоз". Самопоселенцы из села Купуватое там работали. Что для них изменилось? Практически ничего. И вне территории заповедника пожилые люди часто начинают дистанцироваться от более-менее современной жизни. Они тянутся к природе. У них был свой круг общения, и им этого было достаточно.

Еще немного необычной для нас цветущей Чернобыльской зоны – красиво

— Какая-нибудь экстремальная, идейная молодежь не пытается приехать, поселиться?

– Нет. Во-первых, зачем? Вы бы приехали? Вряд ли. А во-вторых, даже если кто под "колючкой" сможет пролезть и максимум неделю "пропетляет" до первого полицейского рейда, он будет найден и получит штраф.

– Понятна функция зоны отчуждения после аварии. И смысл создания заповедника. Сейчас его роль, функция изменилась? И сколько будут существовать ограничения в Чернобыльской зоне?

— Зона отчуждения была и остается зоной отчуждения. С научной точки зрения она будет интересна не десяткам, а сотням и тысячам лет. Человек сюда никогда не вернется.

О фотоловушках и новых видах животных

— Фотоловушки появились более 10 лет назад, и это был большой шаг вперед, — рассказывает Денис Вишневский. — Животные избегают людей, так что с фотокамерой не все можно зафиксировать. Кроме того, человек преимущественно работает в рабочий день, когда светло, а большая активность животных — в сумерках или ночью.

Так что у нас был дефицит информации, и фотоловушки частично его закрыли. Это удобно – ставишь аккумуляторы и летом фотоловушка на них может работать два месяца.

Фотоловушки преимущественно сосредоточены на средних и крупных животных — от лисы до медведя. Они реагируют на их появление и срабатывают.

Иногда не только фотоловушка реагирует на животное, но и животное на фотоловушку

— Недавно в Чернобыле впервые за его историю были отмечены шакалы. Как много новых видов вы фиксируете? И с чем связано их появление?

— Экосистема достаточно устоявшаяся, и какие еще виды могут появиться? Это не осушение территорий или другие радикальные экологические изменения. Что касается шакалов, то мы, условно, сидели и ждали, когда это произойдет: шакалы уже появились в странах Балтии, Беларуси и их мероприятие в Зону было вопросом времени.

Мы видим изменения в растительном мире. К примеру, у нас появился ковыль днепровский (Stipa borysthenica), а также инвазивные растения, индикатор того, что климат изменяется. Появление последних — это не столь положительные изменения — инвазии до добра не доводят.

Фотоловушки — существенная помощь не только потому, что их не боятся животные, а они работают круглосуточно

- Разрушают почвы? Вытесняют другие виды растений?

— Как правило, активно расселяемые растения имеют агрессивные тактики захвата территорий. Могут вытеснять другие виды растений. Они создают коммьюнити, неинтересные местным видам.

О легендарных гигантских сомах

— Эта история древняя. Сомов видели возле административного корпуса ЧАЭС. До 2013, пока не построили дамбы, у нас не спускали воду в водоемах. Сотрудники ходили на работу или с работы и бросали пищу рыбам в технологический канал, по которому вода из водоема для охладителя шла на станцию. К примеру, кто-то брал хлеб или батон — делились, крошили. С одной стороны, раскормили, с другой – приучили, что они подплывали к определенному месту и их можно было увидеть. Рыбу в заповеднике никто не вылавливал, и сомы выросли до впечатляющих габаритов. Мы все видели их.

Потом появились туристы, которых эти сомы шокировали. Была этакая туристическая приманка. Когда воду начали спускать, мы перестали видеть рыбу.

О русских и войне в заповеднике

— У нас большая территория, поэтому они не так уж много оккупировали, — говорит Денис Вишневский. — В основном они шли на Киев, а Чернобыль был транзитной зоной. Да, у них были посты в зоне отчуждения, они захватили здание ЧАЭС.

Но когда мы вернулись и проанализировали данные фотоловушек, то увидели, что особенно в лес они не лезли. Даже разведка. Но мы до сих пор анализируем снимки с фотоловушек, данных было собрано много. Проводим более детальный анализ с помощью иностранных коллег.

Конечно, была сильная шумовая нагрузка — колонны танков на дорогах, вертолеты, крылатые ракеты, шедшие довольно низко штурмовики. Полноценно оценить влияние мы сможем позже.

— Раньше животные в Чернобыльской зоне не боялись людей, могли выходить к ним, их фотографировали туристы. После русского нашествия за эти два года что-то изменилось?

– Наши сотрудники ездят по территории, видят оленей, лосей – все, как раньше. Есть место, где возле охладителя растет молодой лозняк – там они пасутся почти все время. Просто раньше мы могли работать более гибко во времени, сейчас есть ограничения в рамках комендантского часа.

Фотоловушки фиксируют и таких габаритных жителей заповедника

В 2022 году мы стали официально научным учреждением — собрали пакет документов о ресурсах и компетенциях в сфере проведения исследований, МОН их рассмотрел и предоставил нам такой статус. Наш заповедник был создан приказом президента спустя 30 лет после аварии, в 2016-м. Появилась администрация, персонал, работавший на земле в Чернобыле уже в 2018 году.

Статус научного учреждения дает широкие возможности для научного сотрудничества и дополнительного финансирования на опытную работу.

Несмотря на масштабную войну, заповедник работает, развивается, проводит исследования.

Поэтому, несмотря на полномасштабную войну, заповедник развивается. За прошлый год мы создали четыре территориальных подразделения – природоохранные научно-исследовательские отделения. Раньше было достаточно сложно, когда у тебя главная база в Чернобыле, а вокруг – 2000 км кв.

Сейчас мы сделали базы – дома, гаражи. Работник вышел из дома – заповедник фактически за забором. Это удобно для патрулирования и исследований состояния природных комплексов. Мы проводим все необходимые исследования: простые метеорологические наблюдения, температура, состояние водных объектов и специфические — например, исследования животного и растительного мира и т.д.

Болотная защита по-чернобыльски

— Мы попытаемся восстановить водно-болотные угодья, — говорит о планах научной работы ученый. — У нас на территории находится более сотни километров мелиоративных каналов.

После аварии для предотвращения выноса радионуклидов через водные потоки искусственно снижали уровень воды, строили дамбы. На сухих участках радионуклиды "замирали", то есть теряли экологичную мобильность. По состоянию на сегодняшний день риски миграции радионуклидов водными путями уменьшились в разы.

Справка "Телеграфа": Общая площадь поверхностных вод — более 20 тыс. га, что составляет десятую часть территории заповедника. Длина речной сети – 260 км, из которых 60 км – река Припять. Длина мелиоративных каналов – более 160 километров. В советское время они охраняли сельхозугодия.

— В последние пять лет специалисты оценивают роль некоторых мелиоративных систем в регулировании потоков радионуклидов как низкую, — продолжает Денис Вишневский. — Но ведь они существуют. Соответственно, мы ставим вопрос о том, чтобы вернуть все в природное состояние, восстановить естественный гидрологический режим. К примеру, некоторые каналы заболотить. Некоторые, созданные на месте малых рек, сделать естественнее, сложнее, чтобы у них были меандры русла, а не так, что ты смотришь на карту, а там километров на пять прямой канал.

Так что нужно сделать инженерные мероприятия. Где-то закрыть перемычку, чтобы уровень воды поднялся и мелиоративный канал превратился в болото. Где-то наоборот. Болотная территория – это более привлекательное место для животных и растений. Плюс большая площадь болот снижает пожароопасность.

Но есть еще положительный эффект – болота уменьшают доступность территории для противника. По такому принципу в 1930-х поляки строили свою восточную систему защиты — линия "Полесье". Так что наши болота будут иметь не только экологическое, но и военное значение.