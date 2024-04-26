Окопы в Рыжем лесу, адская радиация и "убийство" памяти: как выглядел Чернобыль во время оккупации (фото, видео)

Город провел в оккупации 36 дней

В день 38-ой годовщины аварии на Чернобыльской атомной электростанции "Телеграф" предлагает читателям вспомнить, как зона отчуждения выглядела в период ее захвата российскими оккупантами. Для многих из них наша земля тогда стала могилой.

24 февраля 2022 года, в день полномасштабного вторжения, войска российских оккупантов с территории Беларуси вошли в Зону Чернобыльской АЭС. В свою очередь им оказывали сопротивление нацгвардейцы, которые охраняли хранилище радиоактивных отходов. Однако к концу суток враг все же взял под свой контроль над Чернобылем и Припятью.

Города провели в оккупации 36 дней. За это время захватчики держали в заложниках работников АЭС и всячески им угрожали. Работников заставляли работать без перерывов и возможности свободно передвигаться по территории. При этом у них был также ограничен доступ к получению медицинской помощи.

Вторжение российских захватчиков попало на камеру туристической организации "Чернобыль Тур". Они не замечали эту камеру до самого конца, а потом удалось сохранить видеофайлы с пересечением границы.

Вскоре в сети появились фотографии фортификационных построек, которые сооружали оккупанты в зоне отчуждения.

Фото Катерины Гаценко, 24 канал

Фото Катерины Гаценко, 24 канал

Также захватчики придумали интересную идею — рыть окопы в так называемом Рыжем лесу и возле него. Стоит учесть, что это одно из самых загрязненных после аварии на ЧАЭС место в зоне. Там фиксируется невероятно большой уровень радиации. Сразу после аварии сосны в этом лесу окрасились в красно-бурый цвет, потому его прозвали "рыжим".

Впрочем, оккупантов за их деяния настигло справедливое наказание — смерть. В феврале 2024 года стало известно, что все россияне, которые окапывались в Рыжем лесу, умерли.

К слову, враг полностью уничтожил многолетний архив, который на Чернобыльской атомной электростанции собирали украинцы.

После того как россияне покинули Чернобыль, журналисты обнаружили коробку с пайками солдат РФ на окраине города. Что интересно, уровень ее радиации в 50 раз превышал норму.

Фото: CNN

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как Чернобыль выглядит сегодня. Уже более трех десятков лет большая часть домов в Чернобыле и Припяти пустые и полуразрушенные.