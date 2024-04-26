"Чернобыль. Возрождение": НБУ выпустил монету, посвященную аварии на ЧАЭС (фото)

Аист черный – стал одним из символов возрождения жизни в Чернобыльской зоне

Национальный Банк Украины (НБУ) продолжает выпускать памятные монеты, которые коллекционируют нумизматы и не только. Так, 26 апреля по случаю 38-летия аварии на Чернобыльской АЭС они представили еще одну.

Это монета "Чернобыль. Возрождение. Аист черный", ее номинал 5 грн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что сделана она из нейзильбера. Тираж составляет 40 тыс. шт. (в том числе 20 тыс. шт. в сувенирной упаковке). Украинцы могут приобрести ее уже с 26 апреля в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. Также скоро она будет доступна и в банках-дистрибьюторах.

На реверсе монеты на фоне пейзажа изображен аист черного, над которым вверху птенцы в гнезде. На аверсе – в центре расположено символическое колесо жизни, которое знаменует возрождение природы: стилизованный международный знак "Радиационная угроза", окутанный листьями, вокруг которого животные, популяции которых развиваются в 30-километровой зоне отчуждения, в частности аисты черного, коня Пржевальского, рыси, зубра, лося и бурого медведя.

Почему черный аист?

"Аист черный — редкая птица, которая стала одним из своеобразных символов возрождения жизни в Чернобыльской зоне. Это один из двух видов аистов, который встречается в фауне Украины. Поселяется преимущественно у лесных озер или лесных болот. В отличие от белого аиста, эта птица очень осторожна и пытается избегать людей, поэтому представителей его вида можно увидеть очень редко", — пояснили в пресс-службе.

Они также напомнили, что это краснокнижный вид аиста, охраняемый Бернской и Бонской конвенциями. К тому же, на территории Чернобыльского заповедника его популяция растет, что явно означает восстановление экосистемы региона.

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