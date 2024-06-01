Можно потерять субсидию: при каких условиях заберут помощь

Получить субсидию можно не только на коммунальные услуги, но и приобретение топлива для печей.

Начисление субсидий продолжается и регулярно появляются новые желающие получать помощь от государства на оплату коммунальных услуг. Для тех, кто только начинает получать субсидию и уже получающих ее определенный период существует важное правило.

Получатели должны в 30-дневный срок сообщать об изменении обстоятельств или их возникновении, если обстоятельства влияют на получение субсидии. К таким относятся изменения в имущественном состоянии семьи и домохозяйства, изменение количества членов как зарегистрированных, так и фактически проживающих, переезд или смена поставщика жилищно-коммунальной услуги.

Если такие условия наступили — подаются новое заявление и декларация. Сумма субсидии может быть перечислена как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Если этого не произойдет, сумму излишне выплаченной субсидии вынудят вернуть или удержат из следующих выплат. Важно также вносить в заявление и декларацию правдивые данные о правах собственности на недвижимость, авто, состояние и т.д.

Гражданин несет ответственность за предоставленную в заявлении и декларации информацию, влияющую на установление права на назначение субсидии и определение ее размера. В случае предоставления ложных данных, заявитель вынужден вернуть сумму излишне выплаченной жилищной субсидии.

Ранее "Телеграф" рассказывал о способе узнать, была ли начислена субсидия. Это можно проверить на портале Пенсионного фонда в личном кабинете заявителя.