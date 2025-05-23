Книгу Натана Щаранского "Не злякаюся зла" в украинском переводе презентовали одновременно в Киеве и Иерусалиме

Впервые за почти 40 лет со дня написания книги Натана Щаранского "Не злякаюся зла" эти мемуары известного диссидента и политзаключенного изданы на украинском языке. Книгу в украинском переводе издало киевское издательство " Фронезис ", а ее презентация состоялась 22 мая одновременно в двух странах – Украине и Израиле.

Натан Щаранский, еврей родом из Донецка, был осужден в 1977 году по статьям "Измена родине" и "Антисоветская агитация и пропаганда". Так называемая "измена родине" заключалась в том, что он боролся за права человека в Советском Союзе и за права евреев уехать из этого тоталитарного государства в Израиль. Для этого организовывал демонстрации, участвовал в голодовках и рассказывал правду о Советском Союзе иностранным медиа. Щаранский отсидел девять лет в тюрьмах ГУЛАГа, из которых более 400 дней – в карцерах. Участие в его освобождении принимал лично президент США Рональд Рейган.

Книгу "Не злякаюся зла" он написал сразу после освобождения, и впервые она была опубликована в 1988 году на английском языке. Щаранский подробно описал поведение КГБ, допросы, оказанное на него психологическое давление, описал тюремный быт и поведение тюремных надзирателей. Основной смысл, который он заложил в свои мемуары, объяснил словами: в тюрьме главное не выжить, а остаться свободным человеком.

"Сегодня я думаю об украинских военнопленных, которых пытает этот российский режим. И я думаю, что моя книга снова нужна… Очень важно, чтобы люди почувствовали, как я почувствовал в тюрьме, что их страдания — это часть исторического противостояния силам зла. И поэтому они не напрасны. Мир должен быть спасен от этого зла. Каждый, кто в эти дни воюет, будь то на фронте, защищая Украину, или как военнопленный или заключенный в российской тюрьме, имеет особую роль", — обратился Щаранский к украинской аудитории.

В Киеве презентация книги состоялась в выставочном центре "Живая память" Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" . По словам директора НИМЗ "Бабий Яр" Розы Тапановой, для команды заповедника это событие является продолжением их важной работы по возвращению памяти в публичное пространство.

"Сегодня это чрезвычайно актуальная книга и опыт. Что меня поразило? Наверное — масштаб. Масштаб духа человека. Опыт Натана, опыт Мустафы Джемилева, опыт Максима Буткевича демонстрирует: если у тебя есть стержень, если ты веришь в победу правды — тебя не сломает ни одна тюрьма. Но меня поразило еще кое-что. История Натана Щаранского – это история не одного человека, это история двоих. Его жена Авиталь годами боролась за его освобождение. Она стала голосом свободы для мира. И наконец, благодаря ей Щаранский вышел на свободу. Это доказательство, что нам очень важна поддержка друг друга", — сказала Роза Тапанова.

Участие в презентации в Киеве принял также первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица. По его убеждению, выход книги "Не злякаюся зла" именно сейчас — чрезвычайно актуален.

"Ценность в частности этой книги заключается в том, что она показывает: для того, чтобы преодолеть зло, недостаточно эмоций. Ты не можешь быть сильным, если проявляешь только эмоции. Борьба со злом — это высокотехнологичное дело, которое требует глубинных знаний. Для того, чтобы быть успешным, нужно знать материальную часть. Материальной частью являются вот такие истории, в том числе и про борьбу советских евреев со злом", — сказал Кислица.

"Не злякаюся зла" Натана Щаранского выходила на разных языках в 10 странах. Украина стала одиннадцатой.

"Изданием этой книги мы исправляем непреднамеренную несправедливость, когда книга нашего земляка издана, как говорил сам Щаранский, на языке его детства через десяток лет после того, как она появилась, и после десятка переводов на другие языки мира", — подчеркнул директор издательства "Фронезис" Олег Проценко.

"Не злякаюся зла" на украинском языке увидела свет при содействии Тамары и Олега Гороховских. Книга вышла в серии "Еврейская библиотека", основанной Еврейской конфедерацией Украины.

"Поддерживаю надежду Натана на то, что когда-нибудь "Не злякаюся зла" появится не только в Киеве и Иерусалиме, как сегодня, но и в освобожденном Донецке — его родном городе", — подчеркнул во время презентации в Иерусалиме президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин.

В Иерусалиме на презентации также присутствовали меценат издания Олег Гороховский, посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, депутаты Кнессета, представители ведущих израильских медиа и украинской диаспоры.

Информационные партнеры презентации: Мы-Украина, Oboz.ua, РБК-Украина, NV.ua, Telegraf.ua, 5 канал.