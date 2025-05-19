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Диссидент Натан Щаранский презентует свою книгу "Не злякаюся зла", которую впервые перевели на украинский язык

Автор
Дмитрий Романов
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Диссидент Натан Щаранский презентует свою книгу "Не злякаюся зла", которую впервые перевели на украинский язык Новость обновлена 19 мая 2025, 15:41

В четверг, 22 мая, в выставочном центре "Живая память" Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" состоится презентация книги "Не злякаюся зла" известного диссидента советских времен, израильского государственного и политического деятеля Натана Щаранского.

Свои воспоминания о девятилетнем заключении в советских тюрьмах Щаранский написал сразу после освобождения, которое состоялось в 1986 году. Первым языком, на котором были изданы его мемуары, стал английский.

Почти через 40 лет "Не злякаюся зла" впервые издана в Украине на украинском языке.

"Это одиннадцатая страна, где публикуется моя книга. Однако в этой публикации особый для меня смысл. Украина — место моего рождения, а украинский язык — язык моего детства", — пишет Щаранский в предисловии к украиноязычному изданию.

В предисловии к украинскому изданию он отметил, что сейчас книга "Не злякаюсь зла" возвращается к своему первоначальному предназначению — помогать людям в борьбе. Автор надеется, что она придаст украинцам оптимизма и уверенности в победе.

На украинском языке книгу издало издательство "Фронезис" при содействии Тамары и Олега Гороховских. "Не злякаюся зла" стала продолжением книжной серии "Еврейская библиотека", основанной Еврейской конфедерацией Украины.

Киевская презентация состоится одновременно с презентацией в Иерусалиме и пройдет в формате видеомоста.

Из Иерусалима к мероприятию присоединятся сам Натан Щаранский, а также президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин, меценат издания Олег Гороховский, посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, депутаты Кнессета, представители ведущих израильских медиа и украинской диаспоры.

Участие в мероприятии в Киеве примут бывшие советские диссиденты, директор заповедника "Бабий Яр" Роза Тапанова, представители издательства "Фронезис", представители дипломатических миссий в Украине и члены еврейской громады.

Натана Щаранского арестовали в 1977 году за "измену Родине", которая заключалась в том, что он боролся за права человека. Щаранский был одним из лидеров еврейского движения в Советском союзе и вел борьбу за право евреев выехать из этой страны в Израиль. Ему угрожали смертной казнью, в итоге приговорили к 13 годам заключения, из которых он отсидел девять. Над освобождением Щаранского лично работали президент США Рональд Рейган и премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер.

В своей книге он много пишет о том, как оставаться свободным человеком, даже если находишься в заключении.

Начало мероприятия в Киеве — 16-00.

Место проведения: Выставочный центр "Живая память". Киев, ул. Юрия Ильенко, 46А.

Геолокация – по ссылке.

Вход свободный по предварительной регистрации.

Онлайн-трансляция из Иерусалима и Киева пройдет на YouTube-каналах Еврейской конфедерации Украины и президента ЕКУ Бориса Ложкина, а также в соцсетях.

Организацию и информационное сопровождение мероприятия обеспечивает коммуникационное агентство Ideas & Strategy.

Информационные партнеры презентации: Ми-Україна, Oboz.ua, РБК-Украина, NV.ua, Telegraf.ua, 5 канал.

Теги:
#Киев #Бабий Яр #Борис Ложкин #Натан Щаранский