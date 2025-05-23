Книгу Натана Щаранського "Не злякаюся зла" в українському перекладі презентували одночасно у Києві та Єрусалимі

Уперше за майже 40 років з дня написання книги Натана Щаранського "Не злякаюся зла" ці мемуари відомого дисидента та політичного в’язня видані українською мовою. Книгу в українському перекладі видало київське видавництво " Фронезис ", а її презентація відбулась 22 травня одночасно у двох країнах – в Україні та Ізраїлі.

Натан Щаранський, єврей родом із Донецька, був засуджений у 1977 році за статтями "Зрада батьківщини" та "Антирадянська агітація та пропаганда". Так звана "зрада батьківщини" полягала у тому, що він боровся за права людини у Радянському Союзі і за права євреїв виїхати із цієї тоталітарної держави до Ізраїлю. Для цього організовував демонстрації, брав участь у голодуваннях та розповідав правду про Радянський Союз іноземним медіа. Щаранський відсидів дев’ять років у тюрмах ГУЛАГу, з яких понад 400 днів – у карцерах. Участь у його звільненні брав особисто президент США Рональд Рейган.

Книгу "Не злякаюся зла" він написав одразу після звільнення, і вперше вона була опублікована у 1988 році англійською мовою. Щаранський детально описав поведінку КДБ, допити, психологічний тиск, який на нього чинили, описав тюремний побут та поведінку тюремних наглядачів. А основний сенс, який він заклав у свої мемуари, пояснив словами: у тюрмі головне не вижити, а залишитись вільною людиною.

"Сьогодні я думаю про українських військовополонених, яких катує цей російський режим. І я думаю, що моя книга знову потрібна… Дуже важливо, щоб люди відчули, як я відчув у в'язниці, що їхні страждання — це частина історичного протистояння силам зла. І тому вони не є марними. Світ має бути врятований від цього зла. Кожен, хто в ці дні воює, чи то на фронті, захищаючи Україну, чи як військовополонений або в'язень в російській тюрмі, має особливу роль", — звернувся Щаранський до української аудиторії.

У Києві презентація книги відбулась у виставковому центрі "Жива пам’ять" Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр" . За словами директорки НІМЗ "Бабин Яр" Рози Тапанової, для команди заповідника ця подія є продовженням їхньої важливої роботи із повернення пам’яті у публічний простір.

"Сьогодні це надзвичайно актуальна книга і досвід. Що мене вразило? Напевно — масштаб. Масштаб духу людини. Досвід Натана, досвід Мустафи Джемілєва, досвід Максима Буткевича демонструє: якщо ти маєш стрижень, якщо віриш в перемогу правди — тебе не зламає жодна тюрма. Але мене вразило ще дещо. Історія Натана Щаранського – це історія не однієї людини, це історія двох. Його дружина Авіталь роками боролася за його звільнення. Вона стала голосом свободи для світу. І врешті, завдяки їй Щаранський вийшов на свободу. Це доказ, що нам дуже важлива підтримка один одного", — сказала Роза Тапанова.

Участь у презентації у Києві взяв також перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця. На його переконання, вихід книжки "Не злякаюся зла" саме зараз – надзвичайно на часі.

"Цінність зокрема цієї книги, полягає в тому, що вона показує: для того, аби здолати зло, не достатньо емоцій. Ти не можеш бути сильним, якщо виявляєш лише емоції. Боротьба зі злом – це високотехнологічна справа, яка вимагає глибинних знань. Для того, щоб бути успішним, потрібно знати матеріальну частину. Матеріальною частиною є ось такі історії, в тому числі про Радянський союз і про боротьбу радянських євреїв зі злом", — сказав Кислиця.

"Не злякаюся зла" Натана Щаранського виходила різними мовами у 10 країнах. Україна стала одинадцятою.

"Виданням цієї книжки ми виправляємо ненавмисну несправедливість, коли книжка нашого земляка видана, як казав сам Щаранський, мовою його дитинства за десяток років після того, як вона з’явилася, і за десяток перекладів іншими мовами світу", — наголосив директор видавництва "Фронезис" Олег Проценко.

"Не злякаюся зла" українською мовою побачила світ за сприяння Тамари та Олега Гороховських. Книга вийшла у серії "Єврейська бібліотека", започаткованій Єврейською конфедерацією України.

"Підтримую сподівання Натана на те, що колись "Не злякаюся зла" з’явиться не тільки у Києві та Єрусалимі, як сьогодні, а й у звільненому Донецьку – його рідному місті", — наголосив під час презентації в Єрусалимі президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін.

У Єрусалимі на презентації були присутні також меценат видання Олег Гороховський, посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, депутати Кнесету, представники провідних ізраїльських медіа та української діаспори.

Інформаційні партнери презентації: Ми-Україна, Oboz.ua, РБК-Україна, NV.ua, Telegraf.ua, 5 канал.