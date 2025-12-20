Как почистить рыбу за минуты и без беспорядка: этот лайфхак работает всегда

Многие обожают блюда из рыбы, но процесс ее чистки часто становится настоящим испытанием.

Чешуя разлетается по всей кухне, руки и доска покрываются слизью, а запах остается надолго. Однако опытные хозяйки знают несколько уловок, позволяющих очистить рыбу быстро, аккуратно и без лишней грязи. Об этом рассказывает "Телеграф".

Что понадобится: острый нож, разделочная доска, пищевая пленка, тазик или пакет, ножницы и, конечно, сама рыба. Для удобства и гигиены рекомендуется надеть одноразовые перчатки, а отделочную поверхность обмотать пленкой – так можно легко убрать остатки чешуи и избежать запаха.

Способы чистки:

В пакете или в тазике: положите рыбу в пакет или таз с небольшим количеством воды. Чешуя не разлетается, а руки остаются чистыми. Двигайтесь от боков к животу, против роста чешуи. Быстрое обливание кипятком: на несколько секунд окуните тушку в кипяток. Чешуя размякнет и снимается легко. Снятие кожи: если не хотите чистить чешую, можно аккуратно снять кожу острым ножом. Вставьте лезвие между кожей и чешуей у головы и медленно отделяйте кожу от туши.

Эти простые трюки позволяют почистить рыбу даже размороженную, не оставляя после себя грязь и разбросанную чешую. Благодаря им процесс становится быстрым, аккуратным и даже приятным — теперь приготовление рыбы больше не страшная забота.