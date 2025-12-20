Укр

Как почистить рыбу за минуты и без беспорядка: этот лайфхак работает всегда

Мария Швец
Чистка рыбы
Чистка рыбы. Фото youtube.com

Многие обожают блюда из рыбы, но процесс ее чистки часто становится настоящим испытанием.

Чешуя разлетается по всей кухне, руки и доска покрываются слизью, а запах остается надолго. Однако опытные хозяйки знают несколько уловок, позволяющих очистить рыбу быстро, аккуратно и без лишней грязи. Об этом рассказывает "Телеграф".

Что понадобится: острый нож, разделочная доска, пищевая пленка, тазик или пакет, ножницы и, конечно, сама рыба. Для удобства и гигиены рекомендуется надеть одноразовые перчатки, а отделочную поверхность обмотать пленкой – так можно легко убрать остатки чешуи и избежать запаха.

Способы чистки:

  1. В пакете или в тазике: положите рыбу в пакет или таз с небольшим количеством воды. Чешуя не разлетается, а руки остаются чистыми. Двигайтесь от боков к животу, против роста чешуи.
  2. Быстрое обливание кипятком: на несколько секунд окуните тушку в кипяток. Чешуя размякнет и снимается легко.
  3. Снятие кожи: если не хотите чистить чешую, можно аккуратно снять кожу острым ножом. Вставьте лезвие между кожей и чешуей у головы и медленно отделяйте кожу от туши.

Эти простые трюки позволяют почистить рыбу даже размороженную, не оставляя после себя грязь и разбросанную чешую. Благодаря им процесс становится быстрым, аккуратным и даже приятным — теперь приготовление рыбы больше не страшная забота.

